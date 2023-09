Quais são os signos dos participantes de A Fazenda 15?

Para os fãs de astrologia, os signos dos participantes de A Fazenda 15 podem dizer muita coisa, como quem tem mais chances tretar ou até aqueles que devem fugir dos confrontos. Veja o que os astros dizem sobre a personalidade do elenco do reality show.

Áries | signos dos participantes de A Fazenda 15

As pessoas que nasceram entre os dias 21 de março e 19 de abril tem Áries. Este signo é do elemento fogo e suas características mais famosas são: energia e personalidade marcante. Dois dos confinados da edição se encaixam por aqui.

Jenny Miranda: a famosa nasceu no dia 7 de abril de 1989 e está com 34 anos de idade.

Radamés Martins: ariano, o participante de A Fazenda 15 é jogador de futebol, nasceu no dia 17 de abril de 1986 e está com 37 anos de idade.

Leão

Um dos signos considerados mais fortes do zodíaco, Leão também é do elemento fogo e engloba pessoas que nasceram de 21 de julho a 22 de agosto. Leoninos são regidos pelo Sol, então pode ter uma personalidade bastante brilhante e chamativa, a maioria adora ser o centro das atenções e conquista com facilidade, além de ter confiança e criatividade.

Lucas Souza: atualmente com 23 anos, ele nasceu no dia 17 de agosto de 2000.

Márcia Fu: esta outra leonina de A Fazenda 15 tem 54 anos de idade e nasceu em 26 de julho de 1969.

Kally Fonseca: com 30 anos no momento, Kally nasceu em agosto de 1993 e também é uma das integrantes do elenco de A Fazenda 15 do signo de Leão, por isso promete chamar atenção no programa.

Nathalia Valente: muito conhecida nas redes sociais, Nathalia comemora seu aniversário no dia 21 de julho, ela nasceu em 2003 e está com 20 anos de idade.

Sagitário - Signos dos participantes de A Fazenda 15

Último signo do elemento de fogo, os sagitarianos costumam ser desapegados. Nascidos de 22 de novembro a 21 de dezembro, eles gostam de novas experiências e são bastante aventureiros, o que é sempre bom para um participante de reality show como A Fazenda 15.

Kamila Simioni: a sagitariana nasceu no dia 15 de dezembro de 1985 e completará 38 anos em 2023.

Sander Mecca: cantor, ele nasceu no dia 28 de novembro de 1982 e pode completar seus 41 anos no confinamento.

Tonzão Chagas: cantor, ele nasceu em 23 novembro de 1988 e pode completar seus 35 anos no confinamento se chegar longo no jogo.

Virgem

O signo de Virgem entra no elemento Terra e é de quem nasceu entre 23 de agosto a 22 de setembro. Eles costumam ser práticos, racionais e conhecidos pela sua organização. Isso pode ser um problema em A Fazenda 15, já que em uma casa com tanta gente, a desorganização é quase certeira. A mania dor virginianos por ordem pode acabar causando tretas no confinamento.

Rachel Sheherazade: nascida em 5 de setembro de 1973, ela completou 50 anos de idade pouco antes de ser confirmada no elenco de A Fazenda 15.

Alessandra Cariúcha: aniversariante do dia 28 de setembro de 1990, após ficar famosa com meme, ela se tornou cantora.

Darlan Cunha: último virginiano da casa, Darlan Cunha é ator e tem 35 anos, ele faz aniversário no dia 16 de setembro.

Gêmeos

Do elemento Ar, Gêmeos é um signo de quem nasceu entre 21 de maio e 21 de junho e é um pouco "temido" aos que acreditam nas regras do horóscopo. Embora sejam inteligentes, curiosas e comunicativas, pessoas desse signo podem flutuar facilmente entre suas personalidades e estar em um momento muito feliz, mas no outro já quieto e introspectivo. Dependendo da forma de agir de cada um, características como essas podem prejudicar as relações do dia a dia da casa, o que pode gerar treta em A Fazenda 15.

Jaqueline Grohalski: Jaque nasceu no dia 14 de junho de 1994, tem 29 anos e não é uma desconhecida do público de realities.

WL Guimarães: geminiano, ele nasceu no dia 27 de maio de 1999, é Tiktoker e conhecido por suas dancinhas na rede social, que mais mais de 8 milhões de fãs.

Libra

O signo de Libra é de quem nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro. Também do elemento Ar, Libra está pouco representado nesta edição e faz parte da personalidade de apenas um integrante do elenco de A Fazenda 15, Yuri Meirelles. Librianos são considerado equilibrados, mas ao mesmo tempo bastante indeciso, o que pode causar confusão para quem precisa se decidir entre alianças e estratégias em um reality como o da Record TV. Na personalidade, os librianos são muito generosos e amigos e sempre buscam harmonia.

Yuri Meirelles: Yuri nasceu no dia 18 de outubro de 2000 e pode completar seus 23 anos no confinamento de A Fazenda 15.

Aquário

O último signo do elemento Ar é Aquário, que conta também com apenas uma participante no elenco de A Fazenda 15, Lily Nobre. Este signo de quem nasceu de 20 de janeiro a 18 de fevereiro é regido por Saturno e Urano tem como característica pessoas visionárias e rebeldes. Aquarianos costumam ser inquietos e buscam solucionar problemas dos que estão em sua volta. Essas pessoas podem ser caóticas e imprevisíveis, mas também sabem ser originais.

Em um programa como o reality show da Record, é muito importante se destacar entre tantos confinados, então saber ser diferente dos demais pode ser uma qualidade importante e que pode render a vitória a alguém.

Lily Nobre: Olivia Nobre, de 21 anos, é do signo de aquário e nasceu em 2 de fevereiro de 2002, em pleno carnaval. Ela é filha de Adriana Bombom com o cantor Dudu Nobre.

Escorpião | signos dos participantes de A Fazenda 15

O quarto e último elemento do zodíaco é a água, que tem entre os seus o signo de Escorpião, de quem nasceu entre 23 de outubro a 21 de novembro. Os escorpianos são conhecidos por guardar rancor, eles nunca esquecem algo que foi feito contra eles. Por isso, ser inimigo de um escorpiano em A Fazenda 15 pode ser fatal.

Essas pessoas são geralmente intensas e profundas e sabem como se entregar. Para eles, é muito importante entender os mistérios da vida. Na nova temporada, dois nomes entre o elenco são de Escorpião, André Gonçalves e Henrique Martins.

André Gonçalves: um dos mais famosos da edição, André Gonçalves é um nome muito conhecido no país, ele nasceu em 16 de novembro de 1975, tem 47 anos, e é ator.

Henrique Martins: também de escorpião, Henrique Martins nasceu no dia 14 de novembro de 1991, tem 31 anos, foi atleta olímpico de natação e campeão do Mister Brasil 2023.

Entre os signos dos participantes de A Fazenda 15, Capricórnio, Touro, Câncer e Peixes não aparecem nesta edição por enquanto. Tudo pode mudar quando os participantes do Paiol forem revelados.

