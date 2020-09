Signo de Escorpião: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Através dos signos conseguimos compreender muitos fatores, pois cada signo possui suas particularidades, características e qualidades (positivas e negativas). Então, descubra tudo sobre o signo de Escorpião e acompanhe o seu horóscopo do dia.

Quais são as características do signo de Escorpião?

Nascimento: 23/10 – 21/11

Planeta regente: Plutão e Marte

Elemento: Água

Qualidade: Fixo

Fisiologia: Bexiga, uretra e órgãos reprodutores

Cores: Vermelho escuro, castanho e preto

Animal: Escorpião, cobra, águia e lagarto

Cristais: Granada, obsidiana e esmeralda

Ervas: Artemísia, absinto e manjericão

Personalidade do signo de Escorpião

Escorpianos e escorpianas, os famosos “8 ou 80”. Nem meio vazio, nem meio cheio, com eles é nada ou é transbordando! A intensidade e profundidade de escorpião é única. Gostam de ir a fundo nas vivencias, nas relações, nas histórias, em tudo o que fazem. Querem chegar aonde ninguém chegou ainda. Querem respostas que não existem. Querem entender o porquê do porquê. O convencional não basta, precisam contemplar e entender os mistérios da vida e do planeta!

Possuem uma personalidade mais reservada e observadora, o que trás esse ar de mistério para esse signo. Eles possuem o dom de penetrar na alma e na mente dos outros, o que faz deles bons manipuladores. Os escorpianos também são altamente intuitivos e instintivos, compreendem muito bem os outros através do sentir. Detêm um grande desejo de poder, por isso fazem de tudo pra conseguir o que querem, eles vão aonde os outros têm medo de ir. Com uma mente astuta, eles vão diretamente ao centro do problema, sabem combinar lógica e intuição como ninguém. São resistentes à mudanças e a opiniões, poucos conseguem fazer um escorpiano mudar seu modo de pensar.

Regidos por Marte e Plutão, faz com que sejam pessoas desconfiadas, autocríticas e rancorosas o que permite que pensamentos de vingança de desenvolvam. Mas também são fortes, motivados, objetivos e vigorosos. Quando buscam algo, vão até o fim!

Escorpião no Amor

Intensos em tudo o que faz, no amor não seria diferente. Pode ser apenas um romance de verão, mas vai ser o romance mais intenso e profundo e verdadeiro de todos! Magnéticos e com um ar de mistério e sensualidade, as pessoas desse signo possui grande facilidade em atrair relações. Costumam mergulhar de cabeça e bem fundo em seus relacionamentos, são verdadeiros amantes, o que pode torna-los, muitas vezes, obcecados e ciumentos. Para quem se relaciona com uma pessoa de escorpião, é preciso ter em mente que é necessário deixar tudo muito claro para que não haja desconfianças.

Signo de Escorpião – Carreira

Como todo bom escorpiano, costumam dar tudo de si no trabalho. Atentos a tudo, super detalhistas, observadores e até um pouco metódicos, se dão muito bem como médico cirurgião, investigador, detetive, cientista, mergulhador e psiquiatra. Escorpião tende a ser muito leal, dedicado e honesto aos colegas de trabalho, o que faz dele uma ótima pessoa para se ter na equipe, mas não tente passar um escorpiano pra trás e nem pise na bola com ele, pois podem ser muito vingativos!

Lazer para os escorpianos

Por serem facilmente atraídos por coisas ocultas, adoram passar seu tempo lendo e estudando sobre metafísica, magias, esoterismo e tudo o que pode ser relacionado com os mistérios da vida. Gostam das artes marciais e de correr. Adoram se por em teste e enfrentar perigos, por tanto gostam de sentir adrenalina correndo por suas veias praticando corrida de moto, escalando uma montanha, pulando de bang-jumpee e até mesmo fazendo profundos mergulhos com tubarões.

DO QUE OS ESCORPIANOS GOSTAM?