Quando inicia A Fazenda 2023 e quem vai participar

Após anunciar os participantes da temporada, A Fazenda 15 aumentou ainda mais a ansiedade do público, que quer logo conferir como serão as interações da casa. Quando inicia A Fazenda 2023? O primeiro episódio oficial do reality show e que dará início a briga pelo prêmio vai ao ar no dia 19 de setembro, próxima terça-feira. O confinamento tem previsão de durar cerca de três e depois só depois da segunda quinzena de dezembro.

Embora A Fazenda 2023 comece na terça-feira, quem quer conferir alguns detalhes sobre o reality e a casa, haverá um programa cheio de spoilers um dia antes. A pré-estreia também é uma data para marcar na agenda e será no dia 18 de setembro, segunda-feira. Ela trará novos nomes para o elenco.

Estreia de A Fazenda 2023

A pré-estreia de A Fazenda 2023 vai revelar os nomes do Paiol. Serão dez participantes na dinâmica nesta edição e todos são mantidos em segredo pela emissora até agora, que só revelou as celebridades que estarão no elenco oficial. O público vai descobrir ao vivo quem vai competir pelas vagas do confinamento e logo em seguida a votação já será aberta no site da emissora, o R7.com.

Para quem não sabe como funciona, o Paiol confina alguns famosos na primeira semana de programa e o público decide quem vai voltar para casa e quem vai para a sede de A Fazenda. Este será o maior Paiol que o programa já teve e invés de apenas um escolhido do público ganhar vaga no programa, quatro serão selecionados com a votação, dois homens e duas mulheres.

Quando a estreia de A Fazenda 2023 chegar, no dia seguinte, o público já conhecerá todos os participantes. Neste programa de início de temporada será mostrada a chegada dos participantes no confinamento e também é comum que sejam exibidos VTs de apresentação, para que quem está em casa saiba o básico da história e profissão de cada um dos competidores que vão acompanhar ao longo dos próximos meses.

Também é uma atividade típica da estreia de A Fazenda que a apresentadora Adriane Galisteu converse ao vivo com os participantes. Este é o terceiro ano em que a loira está a frente do reality show rural da Record TV.

O prêmio que os participantes de A Fazenda 2023 estarão competindo será novamente de R$ 1,5 milhão. Porém, será possível sair do programa com um pouco mais no bolso, pois ao longo da edição serão distribuídos R$ 500 mil em prêmios nas provas e atividades patrocinadas da temporada.

Veja - Votação de A Fazenda 2023 vai mudar? Carelli explica

Participantes A Fazenda 2023

O elenco oficial de A Fazenda 2023 tem 18 nomes até agora. Ele vai aumentar para 22 competidores depois que o público votar no Paiol e decidir quem merece as quatro vagas da temporada. A cada semana o programa conta com uma eliminação que manda alguém para casa.

O primeiro nome anunciado oficialmente foi o Yuri Meirelles, modelo que se destacou nos últimos tempos por ter aparecido no videoclipe Funk Rave de Anitta. Já uma das celebridades que mais chamou a atenção do público no elenco foi Rachel Sheherazade, jornalista conhecida por ter sido âncora do telejornal do SBT entre 2011 e 2020.

Quem também se destaca no grupo de famosos que vão brigar pelo R$ 1,5 milhão é o ator André Gonçalves, rosto conhecido de muitas novelas da TV Globo. Outro ator que estará na temporada será Darlan Cunha, conhecido por causa de seu trabalho na série Cidade dos Homens (2003 - 2005), em que ficou marcado pelo personagem Laranjinha.

Lucas Souza é outro nome conhecido e que já vinha sendo citado como cotado há vários meses. Ele ficou famoso depois que se casou com Jojo Todynho, em janeiro de 2022, de quem se separou alguns meses depois. O jogador de futebol Radamés Martins e a cantora Kally Fonseca são outros nomes famosos, além de várias outras celebridades que marcarão a temporada.

Veja os participantes de A Fazenda 2023:

Yuri Meirelles, 22 anos, modelo e participou do videoclipe Funk Rave da Anitta

Olívia Nobre, 21 anos, cantora e filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre

Rachel Sheherazade, 50 anos, jornalista

André Gonçalves, 47 anos, ator

Nathália Valente, 20 anos, influenciadora digital

Alessandra Cariúcha, 32 anos, funkeira

Kally Fonseca, 30 anos, cantora de forró

Radamés Martins, 37 anos, jogador de futebol

Lucas Souza, 23 anos, coach de finanças e ex-marido de Jojo Todynho

Jaquelline Grohalski, 39 anos, influencer e ex-BBB 18

Darlan Cunha, 35 anos, ator

WL Guimarães, 24 anos, tiktoker e ex-de férias com o ex

Henrique Martins, 31 anos, ex-atleta olímpico de natação e Mister Brasil 2023

Kamila Simioni, 37 anos, empresária e influencer

Marcia Fu, 54 anos, ex-jogadora de vôlei

Jenny Miranda, 34 anos, mãe de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 2022

Tonzão Chagas, 34 anos, cantor

Sander Mecca, 40 anos, ex-integrante da banda Twister

Dá para assistir 24 horas A Fazenda?

Para assistir A Fazenda 2023 a qualquer momento do dia é necessário ter a assinatura do Playplus, a plataforma streaming da Record. O valor mensal do serviço é de R$ 15,90 e pode ser cancelado a qualquer momento. Para ter o seu acesso é ir até o endereço https://www.playplus.com/ e clicar em cadastre-se. Depois é só selecionar o "Plano Playplus", informar seus dados pessoais e de pagamento e esperar pela confirmação do site.

Assim que sua conta estiver ativa, é só ir até o site ou aplicativo do Playplus e clicar na aba de A Fazenda 2023 entre os realities do streaming. Na página do reality show você vai conferir os sinais liberados e poderá escolher a câmera que pretende assistir. Há uma principal, que vai te guiar pelos principais acontecimentos da casa, e também algumas segmentadas, que mostram apenas o quarto, a cozinha, a casa da árvore e por aí vai.

Diferente das câmeras 24 horas, os programas diários de A Fazenda 2023 exibidos às 22h30 são gratuitos. Você pode conferir pela Record TV ou pela aba ao vivo do Playplus, que transmite o canal em tempo real de graça. O reality exibe os principais acontecimentos da casa, provas e discórdias de domingo a domingo.

