7 casais de A Fazenda que continuam juntos até hoje

Ao longo de 14 temporadas, A Fazenda já uniu alguns casais que seguem juntos até hoje. É comum que os peões engatem romances dentro do confinamento, e, apesar de alguns deles terminarem após o fim do programa, outros até se casaram e tiveram filhos.

Aryane Steinkopf e Beto Malfacini | Casais de A Fazenda

O modelo carioca Beto Malfacini, 41, e a modelo Aryane Steinkopf, 35, participaram de A Fazenda 6, em 2013. Os dois formaram o segundo casal do reality show, e o romance deu tão certo que começou no confinamento e segue firme até hoje.

Os ex-peões subiram ao altar apenas um ano depois do fim do programa da Record - a cerimônia foi realizada em Vitória, no Espírito Santo. Hoje, eles têm dois filhos: Aarão, 7, e Roberta, 2.

Alfacini é graduado em Comércio Exterior e tem MBA em Gestão de Negócios. Ao lado da esposa, ele é CEO da empresa Casa D'Ary, que vende comida natural ultracongelada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ambos também são influenciadores digitais: ele soma mais de 240 mil seguidores, enquanto ela tem mais de 1,8 milhão.

Ary, que é nutricionista desde 2010, é especialista em comida fit e já disponibilizou mais de 500 receitas em seus e-books.

Flávia Viana e Marcelo Zangrandi

A atriz Flávia Viana, 39, e o humorista Marcelo Zangrandi, 37, formam mais um casal que se conheceram durante A Fazenda. Ambos estiveram presentes na nona edição do programa, em 2017.

O romance que começou no reality terminou um ano depois, em dezembro de 2018. O anúncio foi feito através das redes sociais da campeã do programa.

No entanto, apenas um mês depois, o casal decidiu dar mais uma chance ao relacionamento e reataram. O primeiro filho do casal, Gabriel, nasceu em setembro de 2020. O garotinho está prestes a completar 3 anos de idade.

Flávia segue trabalhando como atriz e apresentadora - ela ficou no comando do "TV Fama", na RedeTV, até o ano passado. Zangrandi também continua trabalhando com entretenimento.

Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello | Casais de A Fazenda

A modelo Sabrina Paiva, 24, e o ator Rodrigo Phavanello, 46, estão juntos desde 2019, quando participaram de A Fazenda 11. Poucas semanas depois de deixarem o confinamento da Record, o rapaz pediu a namorada em casamento durante o Réveillon.

O relacionamento segue firme e forte até hoje. Os dois trocaram alianças oficialmente em agosto de 2020 e passaram a morar juntos no Rio de Janeiro. "Juntos…. e lacrados!”, escreveram nas redes sociais.

Sabrina segue trabalhando como modelo. Rodrigo esteve recentemente na novela africana "Mahinga", transmitida pelo canal DsTV África. Anteriormente, trabalhou em "Gênesis" (2021), da Record.

Biel e Tays Reis

Os cantores Biel, 27, e Tays Reis, 28, se conheceram em 2020 durante A Fazenda 12, uma das edições do programa que mais fez sucesso. Os dois começaram a namorar ainda no confinamento e seguiram com o relacionamento depois do fim do reality.

Entretanto, em maio de 2021, o casal passou por uma crise e terminaram o romance - na época, eles já estavam morando juntos e até tinham lançado o videoclipe.

O término durou pouco: cerca de um mês depois, o casal anunciou que deram uma nova chance um ao outro e reataram o relacionamento e permanecem juntos até agora. A primeira filha do casal, Pietra, 1, nasceu em julho de 2022.

Ambos seguem trabalhando na área da música. Tays faz shows pelo Brasil e, recentemente, lançou a faixa "Menina Linda" ao lado de Tierry. Já Biel faz parte da gravadora independente Cash Tree Records e é embaixador de um site de apostas.

Jakelyne Oliveira e Mariano

Outro casal formado em A Fazenda 12 foi Jakelyne Oliveira, 30, ex-Miss Brasil e o cantor Mariano, 36. Os famosos também engataram um romance em 2020, ao longo da competição, e seguem juntos até hoje.

Os dois ainda não marcaram a data do casamento, mas já revelaram estar fazendo planos para depois que trocarem as alianças oficialmente. Em maio de 2022, o casal contou ao jornalista Léo Dia que querem ter quartos separados após o casório para manterem a individualidade um do outro.

Hoje, Mariano segue carreira artística na área da música, além de ser empresário no ramo de gastronomia - o cantor é sócio de uma marca de pão de alho e uma hamburgueria. Jakelyne segue trabalho como atriz e influenciadora digital, somando mais de 2,7 milhões de seguidores.

Li Martins e JP Mantovani | Casais de A Fazenda

A cantora Li Martins, 39, e o modelo JP Mantovani, 44, se conheceram na oitava edição de A Fazenda, em 2015, e seguem juntos até hoje.

Os famosos logo se casaram após o fim do confinamento, mas anunciaram a separação pouco tempo depois, em 2016. O término do romance durou dois anos, até que ambos decidiram dar uma chance ao relacionamento, depois de tanto tempo separados, em 2018.

Antonella, filha única do casal, nasceu em outubro de 2019 e hoje está com 3 anos de idade. Em 2021, ambos fizeram parte do elenco do "Power Couple Brasil", também da Record.

Li Martins é mais conhecida por ter feito parte da banda Rouge. Atualmente, ela está em cartaz com um espetáculo em homenagem a Céline Dion e Andrea Bocelli.

Li Martins, JP Mantovani e a filha Antonella - Foto: Reprodução/Instagram/@limartinsoficial

Bárbara Borges e Iran Malfitano | Casais de A Fazenda

Em A Fazenda 14, exibida ano ano passado, Bárbara Borges, 44, e Iran Malfitano, 41, se tornaram grandes amigos, mas não ficaram juntos no confinamento. Os dois até trocaram alguns selinhos durante o programa, mas não chegaram a oficializar um affair.

Os dois só investiram no romance depois que o programa acabou. O anúncio de que os atores estavam juntos foi feito em janeiro e, desde então, os dois postam uma série de fotos juntos e declarações de amor. Em julho, circularam rumores que os famosos teriam terminado a relação, o que foi negado pela atriz.

Babi hoje trabalha com campanhas de publicidade nas redes sociais, e Iran segue como ator.

Quando começa A Fazenda 15?

A nova temporada de A Fazenda começa em 19 de setembro, terça-feira. O programa é exibido diariamente na faixa das 10h30, horário de Brasília, na Record.

Neste ano, o programa começa com 28 participantes. Serão 18 na sede em um primeiro momento, enquanto os outro oito disputam quatro vagas no Paiol. As celebridades terão que conquistar o público de que merecem entrar para o elenco do reality. Apenas os quatro mais votados vão para o confinamento, enquanto os demais voltam para casa.

O prêmio continua em R$ 1,5 milhão, além dos 'mimos' que os peões podem conquistar ao longo do programa. O reality é apresentado por Adriane Galisteu.

