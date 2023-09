Que dia é a formação da 1ª roça em A Fazenda 15: programação atualizada

Está chegando a hora de formar a primeira roça de A Fazenda 2023! Na terça-feira, dia 26, os peões se reúnem na área externa para escolher quatro pessoas para encararem o julgamento do público. Além da votação aberta e da indicação do fazendeiro, há também a puxada da baia e a dinâmica do Resta Um.

Que horas começa a formação da roça?

A formação da primeira roça ocorre nesta terça-feira, dia 25, a partir das 22h30, horário de Brasília, logo após o seriado "Quando Chama o Coração".

A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro Yuri Meirelles. O modelo vai mandar um rival para a roça - entre as possíveis opções do influenciador digital estão o ator André Gonçalves e a jornalista Rachel Sheherazade. Alguns peões também acreditam que os dois estão na mira do fazendeiro da semana.

Feita a indicação do líder, cada participante irá votar em um colega. A votação ocorre em aberto, o que costuma gerar grandes conflitos entre os confinados. O famoso que receber o maior número de votos ocupará o segundo banco da roça.

O terceiro roceiro é escolhido através da puxada da baia. O mais votado pelos peões escolhe um dos quatro castigados para ir à roça. Nesta semana, os baieiros são: Nathália Valente, Lilly Nobre, Cezar Black e Jaqueline. Vale lembrar que quem está dormindo do lado de fora da sede não pode ser escolhido durante a votação dos peões.

Por fim, o escolhido na baia puxa a dinâmica do Resta Um. O baieiro salva um peão da roça, que salva outro, e assim por diante. O último que sobrar será o quarto roceiro e terá a chance de vetar um rival de participar da Prova do Fazendeiro.

Há também os poderes da chama. O cantor Tonzão, vencedor da Prova de Fogo, escolherá um pergaminho para manter e outro para passar para um colega ou rival. Os comandos podem alterar o resultado da formação da roça ou conceder benefícios como imunidade.

Os três roceiros, com exceção da pessoa que foi vetada, disputam a liderança na quarta-feira. O famoso que vencer a competição se torna o novo fazendeiro da semana e escapa do julgamento do público.

Quando será a primeira roça?

A primeira eliminação de A Fazenda 2023 ocorre na quinta-feira, dia 28. O peão que tiver o menor número de votos deixa a competição.

A votação no R7 será aberta logo após a Prova do Fazendeiro. Os roceiros terão 30 segundos para defenderem a permanência no programa e pedirem ao público que vote para que eles fiquem.

Os internautas terão cerca de 24 horas para votar em seu peão preferido. Basta acessar a página de A Fazenda 15 no R7 e localizar a votação na página inicial. Não é necessário nenhum tipo de cadastro - apenas clique sobre a foto de quem você quer que fique e faça a validação de segurança marcando a caixinha "sou humano". É possível participar inúmeras vezes.

O resultado é anunciado durante o programa ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu. Primeiro, a loira salva um dos peões, que retorna para a sede. Em seguida, é anunciado o resultado.

O menos votado deixa o programa, enquanto o outro peão retorna ao confinamento. Ao chegarem na sede, os famosos que se salvaram costumam bater o sino para anunciarem a permanência.

SAIBA: Onde assistir A Fazenda ao vivo em 2023