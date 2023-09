Que horas começa A Fazenda 15 hoje, dia de pré-estreia

Após uma longa espera, A Fazenda 15 finalmente vai começar! Nesta segunda-feira, 18 de setembro, o público vai acompanhar a pré-estreia e novidades da temporada, além de já poder votar para decidir quem vai sair do Paiol e ganhar vaga na sede. O programa vai ter início depois da série Quando Chama o Coração na Record TV e pode ser acompanhado pela televisão ou internet. Anote o horário na agenda!

Horário da pré-estreia de A Fazenda 15

A pré-estreia de A Fazenda 15 hoje vai começar às 22h30 (horário de Brasília), segundo a programação oficial da Record TV. O programa terá 1 hora e 45 minutos no ar e terminará às 23h45, quando cederá espaço para a série Chicago Med - Atendimento de Emergência na grade do canal. Por enquanto, este será também o horário dos próximos episódios do reality, que será exibido de domingo a domingo.

O programa desta segunda-feira será especial porque revelará os dez nomes do Paiol. O público está ansioso para descobrir os participantes da dinâmica e a apresentadora Adriane Galisteu deve conversar com todos eles ao vivo. Após a entrada dos confinados, os fãs do reality show rural já poderão preparar os dedos para votar sem parar em quem vai entrar no confinamento oficial e quem voltará para casa no final da semana.

O que também costuma ser mostrado na pré-estreia do programa é a decoração da casa. Então quem está curioso sobre os detalhes do lugar poderá conferir as novidades. Para esta temporada, que marca 15 anos de reality, A Fazenda 15 resolveu assumir um visual mais rústico, já começando pelo novo logo, que se distancia das edições anteriores e tem aparência de madeira.

Aos que estão curiosos sobre tudo isso e não querem perder a pré-estreia, será possível assistir totalmente de graça. Quem prefere a praticidade, a maneira mais fácil é sintonizando na Record TV por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Porém, aos que não puderem parar no sofá na frente da TV no horário, é só acessar o Playplus pelo computador ou celular. Neste caso, você precisará de um cadastro gratuito na plataforma streaming, que pode ser realizado no link https://www.playplus.com/. Depois, clique em "cadastre-se" e "play gratuito" e informe alguns dados pessoais. Quando a conta já estiver liberada, você deve clicar na aba "ao vivo", selecionar o canal da Record e pronto!

Como votar no Paiol

Ainda hoje, na pré-estreia de A Fazenda 15, o público poderá votar nos participantes do Paiol. Serão quatro escolhidos no total, dois homens e duas mulheres. Para votar no seu favorito e ajudá-lo a integrar o elenco oficial do reality show, é só acessar o site da emissora, o R7. A votação será encerrada na quinta-feira, 21 de setembro, ao vivo. Vamos te ensinar o passo a passo:

Passo 1 - Acesse o site oficial da emissora, o R7 (https://www.r7.com/) e em seguida clique em "menu" na lateral esquerda e depois na aba de A Fazenda 15, que está disponível logo no começo da lista. Você será redirecionado;

Passo 2 - Logo em seguida, você verá a enquete de A Fazenda 15 para decidir quem ganha o Paiol. Já que entrarão dois homens e duas mulheres, é provável que a votação esteja dividida entre os sexos dos participantes. Então você deverá na enquete sobre as participantes femininas e depois a dos nomes masculinos;

Passo 3 - A votação é bastante simples, você clicará no participante que quer que ganhe o Paiol e depois selecionará a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Por último, você vai apertar o botão "votar" para confirmar sua decisão e esperar pela confirmação do site. Se quiser repetir o processo, é só clicar em "votar novamente".

Qual é o prêmio de A Fazenda 2023?

O prêmio de A Fazenda 15 continuará R$ 1,5 milhão, quantia que é entregue ao vencedor do programa rural desde a nova edição. O diretor Rodrigo Carelli informou em coletiva de imprensa sobre a temporada que ao longo da edição os competidores vão disputar mais R$ 500 mil em prêmios nas provas e atividades patrocinadas do reality show. Neste ano, quatro marcas assinaram para aparecer na atração, Aurora, Betano, Kwai e Embelleze.

O segundo lugar da temporada vai levar para casa um carro 0km, não há prêmio em dinheiro para este colocado. Já quem acabar no terceiro ou quarto lugar da temporada não ganhará nada além do cachê para participar e o que acumular durante o jogo. Embora as finais de A Fazenda 15 costumem ter em média quatro participantes, só o campeão e o vice-campeão são premiados.

