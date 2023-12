Quem causou a punição de A Fazenda 15 hoje?

A semana começou com punições em A Fazenda 15. Nesta segunda-feira, 4, os peões foram alertados de que vão ficar sem gás por um longo período, após um dos participantes infringir uma regra básica da Baia. Apesar do alerta, os famosos não conseguiram identificar o infrator.

Qual foi a punição que os peões receberam em A Fazenda

Os peões ficam 48 horas sem gás a partir das 9h30 de hoje e só poderão voltar a utilizar o fogão da casa na quarta-feira. Enquanto isso, eles terão que se virar com o fogão a lenha para preparar as refeições. O anúncio foi lido por Tonzão Chagas, fazendeiro da semana.

Na manhã desta segunda, os peões se reuniram na sala ao ouvirem o sinal da sirene, indicando que uma punição estava por vir. "Os moradores da Baia são proibidos de usar os reservados da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e ducha da área externa. Pelo descumprimento da regra, todos ficarão 48 horas sem gás", leu o cantor.

Os peões, então, começaram a especular sobre quem seria o infrator. Nesta semana, os moradores da Baía são Cezar Black, Márcia Fu, Shayan Haghbin e Yuri Meirelles, e apenas um deles poderia ter quebrado essa regra. O enfermeiro tratou logo de se esclarecer e disse que entrou no reservado, mas não o utilizou, e que não deveria haver punição por conta disso.

Os confinados também especularam que Márcia Fu poderia ter causado o transtorno, mas a ex-jogadora de vôlei negou que teria quebrado alguma regra. Até agora, os peões ainda não descobriram quem foi o infrator e o porquê da punição. Quando isso acontece, o programa mostra o responsável e o que causou a bronca durante a atração, comandada por Adriane Galisteu.

André Gonçalves até brincou e disse que os famosos deveriam recorrer à decisão. Enquanto isso, Nadja lamentou ter que usar o fogão a lenha por dois dias.

A punição de 48 horas sem uma das utilidades da casa é uma das mais severas no programa. Geralmente, infrações mais leves geram apenas 24 horas de punição.

As punições são algo comum não só em A Fazenda 15, mas nas outras edições do reality show. Para se ter uma ideia, até agora, os competidores já infringiram as regras do manual 31 vezes em 70 dias de confinamento. Somadas, os famosos já ficaram 1292 horas, o equivalente a 53 dias de escassez, conforme um levantamento feito pelo R7. Isso significa que eles recebem uma restrição a cada 2 dias e meio.

Entre as restrições sofridas, estão a falta de academia, gás, água, água quente, café, piscina, pão, ovos e carne. Geralmente, quando um famoso quebra uma regra, todos os confinados pagam por isso. No entanto, nessa edição, Jaquelline por enquanto foi a única que recebeu uma punição personalizada ao quebrar uma cadeira e perdeu a imunidade que havia conquistado durante a votação da roça daquela semana.

Inclusive, a ex-BBB foi quem causou o maior número de punições, ao lado de Lily Nobre. Juntas, as peoas foram responsáveis por nove quebras de regras, totalizando 444 horas de escassez.

Também são os baieiros os maiores infratores da edição, ao causarem oito punições até agora. Uma das regras mais fáceis de infringir é a do reservado, já que os moradores da casinha onde dorme o cavalo Colorado não podem usar as instalações da sede enquanto estiverem cumprindo o castigo.

O único participante que segue em A Fazenda 15 e nunca causou nenhuma punição é Radamés Furlan. Os demais que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão todos já fizeram algo contra as regras do manual.

Relacionado: Eliminados A Fazenda 15: quem já saiu e quem continua no reality