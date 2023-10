Quando Chama o Coração tem final? Série terá 11ª temporada

A série "Quando Chama o Coração" já está em seu 10º ano, mas os episódios inéditos ainda não têm data certa para serem exibidos no Brasil. Para quem está curioso para saber sobre o final da produção, tudo depende do ritmo das gravações da nova leva de capítulos.

Quando Chama o Coração tem continuação?

O seriado ainda não vai acabar, já que foi renovado para a 11ª temporada pela Hallmark Channel, responsável pela obra na América do Norte, conforme publicado pelo portal americano Deadline. Ainda não há data para a exibição, já que as gravações estavam paralisadas por conta da greve dos atores e roteiristas de Hollywood.

A paralisação liderada pelo sindicato dos artistas terminou em 26 de setembro, após os estúdios entrarem em um acordo com os grevistas. No entanto, o seriado é uma das poucas produções que receberam a autorização para retomar as gravações, que começaram em fevereiro deste ano, mesmo enquanto a greve estava acontecendo.

A renovação já havia sido feita pelo canal antes mesmo da estreia de 10ª temporada, que foi ao ar nos Estados Unidos e Canadá em julho, já que a obra é um grande sucesso no exterior, assim como no Brasil. Estão previstos mais 12 episódios para a história de Elizabeth Thatcher (Erin Krakow).

A longevidade é prova da popularidade de Quando Chama o Coração. São poucas as séries que chegam até uma 11ª temporada, o que surpreendeu alguns fãs pela renovação. Ainda não há informações se os próximos episódios serão os últimos e a história chegará ao fim, ou se há chances da trama ser renovada novamente.

Apesar do sucesso, a leva de episódios que chegou nas telinhas norte-americanas neste ano desagradou parte do público. Muitos fãs reclamaram nas redes sociais que a trama estava monótona e repetitiva, principalmente por focar em personagens secundários.

Estreia a 9ª temporada de Quando Chama o Coração na Record

A Record vai exibir a 9ª temporada de Quando Chama o Coração, inédita no Brasil. O anúncio foi feito pela emissora em 28 de agosto, mas a data para os novos episódios irem ao ar ainda não foi divulgada. Por enquanto, o público acompanha um compacto das primeiras temporadas, que já haviam sido transmitidas anteriormente pelo canal.

A produção também pode ser assistida no streaming, mas não de forma completa. A Netflix disponibiliza apenas a quinta e a sexta temporada para os assinantes - a 7ª e a 8ª foram exibidas de forma exclusiva pela Record, que deixou a plataforma para trás.

A Netflix também não deve disponibilizar os episódios mais recentes. Em breve, o restante dos episódios serão removido já que o contrato com a Hallmark Channel não foi renovado.

"Quando Chama o Coração" começou a ser exibida pela Record como substituta de "Topíssima", mas fez sucesso entre o público e garantiu bons índices de audiência para a emissora. A exclusividade da trama no Brasil também ajudou a alavancar o ibope no horário nobre.

A história ambientada nos anos 1800 acompanha Elizabeth Thatcher (Erin Krakow), uma mulher rica que decide abrir mão do conforto e do luxo para se tornar professora em uma escola localizada em uma pequena comunidade no Oeste.

A protagonista precisa se acostumar com o estilo de vida simples, ao mesmo tempo que faz novos amigos e descobre, através de um diário, que sua tia também foi pioneira. Elizabeth então começa a usar o manuscrito como um guia para embarcar em suas próprias aventuras.

