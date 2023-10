Quem é expulso de A Fazenda perde o cachê ou paga multa?

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19, e levantou dúvidas se quem é eliminado por violar as regras do programa perde o cachê pago pela participação. O contrato assinado por todos os famosos antes do início do reality show deixa claro quais benefícios serão revogados nestes casos.

Rachel Sheherazade vai perder o cachê de A Fazenda?

Ao ser expulsa, Rachel Sheherazade não vai receber o cachê pela participação em A Fazenda 2023, além disso ela também vai perder os prêmios que ganhou e os valores referentes a publicidade. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, que também afirmou que a jornalista não terá que pagar multa.

O valor pago a jornalista seria de R$ 80 mil, dividido em três parcelas, como costuma ser feito em todas as edições do programa. A primeira parte caiu na conta da famosa em setembro, mas terá que ser devolvida por Rachel Sheherazade após a expulsão, como consta no contrato.

No entanto, nem sempre o que está previsto em contrato é seguido à risca pela emissora. Ainda segundo o colunista, às vezes é mais vantajoso para a emissora pagar o cachê e "segurar" o eliminado para que ele participe dos programas do canal.

Ainda não há informações se Rachel Sheherazade irá participar do quadro "A Fazenda - Última Chance" no programa "Hora do Faro", exibido aos domingos. No entanto, o público espera-se que sim já que a jornalista era a favorita de uma grande parcela dos espectadores e tinha chances de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

Todos os detalhes sobre a expulsão da loira serão exibidos durante o programa que vai ao ar nesta quinta. O momento em que Rachel agrediu Jenny Miranda não foi transmitido pelo PlayPlus, já que o sinal foi cortado na hora da briga. No entanto, a repórter admitiu ter colocado "a mão na cara" da rival durante uma conversa com Lucas Souza e André Gonçalves.

A expulsão não significa que Rachel foi banida do reality para sempre. Nadja Pessoa e Shayan Haghbin são dois participantes expulsos em suas respectivas temporadas e ganharam uma nova chance de participar do programa.

Em 2018, Nadja Pessoa era uma das favoritas ao prêmio, mas deixou a competição após chutar a perna de Caíque Aguiar durante uma briga. Os internautas se revoltaram contra a produção e pediram para que a influenciadora digital voltasse ao jogo.

O mesmo aconteceu com Shayan em 2022. O iraniano deu uma cotovelada em Tiago Ramos, que havia cuspido nele e o atacado com uma garrafa. A Record expulsou ambos, mas os espectadores consideraram a eliminação do empresário injusta pois ele também estava se defendendo.

Já no BBB, da Globo, os expulsos não costumam ter segunda chance. Os que violam as regras ou desistem do reality são excluídos da vinheta de abertura, não participam de entrevistas e não são convidados para a festa da grande final.

O que causou a expulsão de Rachel Sheherazade?

Rachel Sheherazade foi expulsa após colocar a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão, conforme admitido por ela mesma em conversa com Lucas Souza e André Gonçalves. As cenas só serão exibidas ao público durante a edição do programa desta quinta, já que o sinal do pay-per-view foi cortado no momento da discussão.

A jornalista ficou brava com Jenny, pois a fazendeira a escolheu para cuidar das ovelhas, tarefa que ela já havia feito. Rachel se recusou a cumprir a ordem e causou uma punição para todos os peões, que vão ficar 48 horas sem gás.

A briga continuou na sede, mas, quando o sinal do pay-per-view retornou, Rachel já estava conversando com os amigos e contou que colocou a mão na boca da rival.

Logo a loira foi chamada para conversar com a produção, assim como Jenny, mas não retornou ao confinamento. A saída da repórter causou mais um caos generalizado, com Kally Fonseca gritando com a fazendeira e a chamando de 'Satanás', enquanto Lucas Souza também se debulhava em lágrimas.

Tonzão Chagas e Radamés Furlan se envolveram na treta com Lucas e Kally, enquanto os demais peões assistiam tudo e permaneceram em silêncio.

