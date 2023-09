Quem está na roça a Fazenda 2023 e quem votou em quem hoje

Os peões da Fazenda 2023 se reuniram na noite desta terça-feira (26) para definir quem está na roça que chegará ao primeiro eliminado do programa. Yuri, o fazendeiro da semana, liderou a decisão e, ao final da dinâmica, quatro nomes ocuparam o banco da berlinda: Rachel Sheherazade, Lucas, Nathalia e André Gonçalves .

A Fazenda 2023: quem está na roça desta semana?

Rachel Sheherazade, Lucas, Nathalia e André estão na primeira roça de A Fazenda 2023. O primeiro voto da noite, como já era esperado, foi do fazendeiro da semana. Yuri se pronunciou, fez um balanço da semana e mandou Rachel direto para a berlinda, justificando que a jornalista não está a vontade dentro da casa e que não interage com outros peões. Ela, por sua vez, rebateu dizendo que não precisa forçar sua presença em lugares que não é bem aceita.

Logo depois, foi a vez do restante dos confinados votarem e explicarem as escolhas da vez - e esquentou o clima entre os famosos. Ao final da dinâmica, Lucas recebeu 16 votos e foi o nome mais votado da noite, entrando para a lista de quem está na roça desta semana na Fazenda 2023.

Tonzão, que venceu a Prova do Fogo e conquistou o Poder do Lampião, teve voto peso dois e deu o mesmo privilégio a Simioni. Outro detalhe da noite é que Cariúcha estava imune.

Por ganhar o título de nome mais votado da sede, Lucas precisou puxar um dos nomes da baia nesta semana e escolheu Nathalia Valente. Por fim, os brothers participaram do resto um e quem sobrou foi André Gonçalves, que se juntou ao trio na roça.

O quarto nome que está na roça da Fazenda 2023, perguntado por Galisteu, decidiu vetar Nathalia da Prova do Fazendeiro da semana, que será transmitida nesta quarta-feira (27), às 22h30, na Record TV e PlayPlus.

Quem votou em quem na roça?

A primeira formação de roça de A Fazenda 2023 não foi plural e a maioria dos votos se concentraram em Lucas, mas veja quem votou em quem na noite de terça-feira.

Nadja votou em: Sander

Lucas votou em: Laranjinha

Radamés votou em: Lucas

Jaquelline votou em: Laranjinha

Simioni votou em: Lucas

Kally votou em: Laranjinha

Saner votou em: Lucas

Rachel votou em: Laranjinha

WL votou em: Lucas

Jenny votou em: Lucas

Laranjinha votou em: Lucas

André votou em: Radames

Natália: Lucas

Marcia Fu votou em Lucas

Henrique Martins votou em Lucas

Shay votou em Kally

Tonzão votou em Lucas

Cariúcha votou em Lucas

Cezar Blck votou em Lucas

Alicia votou em Lucas

Lily Nobre: Lucas

Quando é a prova do fazendeiro em A Fazenda 2023?

A prova do fazendeiro que vai definir a berlinda será disputada na noite de quarta-feira, 28, e será entre xxxxx. Quem ganhar assume o chapéu e fica imune, mas os demais vão parar na roça e dependerão da votação do público.

As provas de A Fazenda podem ter variados tipos e podem exigir força, agilidade, memória, entre outros elementos. A produção do programa não costuma revelar ao público as regras da dinâmica muito antes da disputa ao vivo. Todas elas são realizadas na área de provas do reality show em Itapecerica da Serra e não são assistindo pelos demais peões.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Deveres e regalias

A primeira missão de um fazendeiro costuma ser a divisão de tarefas da semana. Nas manhãs de quinta-feira, todos seguem até a área externa antes do trato dos animais. O fazendeiro então delega quem ficará com cada uma das tarefas, como cuidar da vaca, cuidar do cavalo, das plantas, da área das aves, do lixo, etc.

