Quem está na roça A Fazenda 2023 e quem votou em quem na 2ª berlinda

A segunda roça de A Fazenda 2023 foi formada nesta terça-feira, dia 3, e provocou ainda mais tensão entre os peões. Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e Sander foram os indicados para a votação popular, mas um deles ainda terá a oportunidade de escapar da berlinda na Prova do Fazendeiro, que acontecerá amanhã.

Quem foi indicado à roça hoje em A Fazenda 2023?

Quem está na segunda roça da temporada são Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e . Tonzão foi a indicação do fazendeiro André Gonçalves, enquanto Jaquelline foi o mais votada pelos peões. Laranjinha foi puxado da baia e Sander foi quem sobrou na dinâmica do Resta Um.

A formação da berlinda começou com a indicação do fazendeiro Andté, que colocou seu voto em Tonzão. Em seguida, Adriane Galisteu deu início à votação aberta, que mais uma vez rendeu discussões entre os peões. Jaque foi a mais votada pelos participantes, com 10 votos. A famoso, por sua vez, teve direito a uma puxada da baia e escolheu Larajinha para acompanhá-la.

Laranjinha foi quem começou o Resta Um. O único que não foi salvo foi Sander, que ocupou o quarto lugar na roça. Rachel vetou Tonzão de participar da Prova do Fazendeiro. Ou seja, ele já está na eliminação e não terá chances de escapar. O resultado será anunciado na quinta-feira, dia 5.

Antes da votação ser concluída, a influenciadora digital Nadja Pessoa pode escolher um dos poderes da chama da prova de fogo, que permitia anular o voto de dois participantes. Mas como Jaquelline tinha muito mais votos que os rivais, a formação da roça não foi alterada.

Quem votou em quem?

Nadja votou em: Cezar

Lucas votou em: Cariúcha

Radamés votou em: Jaque

Jaquelline votou em: Cezar Black

Simioni votou em: Jaquelline

Kally votou em: Sander

Saner votou em: Jaquelline

Rachel votou em: Cariúcha

WL votou em: Jaquelline

Jenny votou em: Jaquelline

Laranjinha votou em: Jaquelline

André votou em: Tonzão (voto do fazendeiro)

Marcia Fu votou em Jaquelline

Henrique Martins votou em Jaquelline

Shay votou em Jaquelline

Tonzão votou em Shay

Cariúcha votou em Jaquelline

Cezar Black votou em Jaquelline

Alicia votou em Nadja

Lily Nobre: Jaquelline

Yuri votou em: Jaquelline

Um novo fazendeiro será escolhido na quarta-feira, 4. Três peões enfrentarão a prova, que pode requisitar habilidade, agilidade, memória ou sorte, e o vencedor não apenas escapará da berlinda, mas também se tornará o líder da semana.

As responsabilidades do fazendeiro incluem distribuir as tarefas de limpeza e cuidados com os animais entre os colegas de confinamento. O líder deve escolher quais participantes serão responsáveis por realizar as atividades diárias da casa, enquanto deixa outros "de folga" durante a semana.

Na terça-feira seguinte, o fazendeiro escolhe um peão para enfrentar a roça, dando início a um novo ciclo no reality show. Até o momento, o programa teve dois líderes, Yuri Mereilles e André Gonçalves.

Quando é a prova do fazendeiro em A Fazenda 2023?

A prova do fazendeiro que vai definir a berlinda será disputada na noite de quarta-feira, 4, e será entre Sander, Jaquelline e Laranjinha. Quem ganhar assume o chapéu e fica imune, mas os demais vão parar na roça e dependerão da votação do público.

As provas de A Fazenda podem ter variados tipos e podem exigir força, agilidade, memória, entre outros elementos. A produção do programa não costuma revelar ao público as regras da dinâmica muito antes da disputa ao vivo. Todas elas são realizadas na área de provas do reality show em Itapecerica da Serra e não são assistindo pelos demais peões.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Deveres e regalias

A primeira missão de um fazendeiro costuma ser a divisão de tarefas da semana. Nas manhãs de quinta-feira, todos seguem até a área externa antes do trato dos animais. O fazendeiro então delega quem ficará com cada uma das tarefas, como cuidar da vaca, cuidar do cavalo, das plantas, da área das aves, do lixo, etc.

A segunda eliminação do programa acontecerá na quinta-feira, 5, a partir das 22h45, horário de Brasília. O anúncio do nome do eliminado ocorrerá somente no final do programa ao vivo.

Nesse dia, o programa apresenta os vídeos dos participantes destacando os momentos mais importantes dentro do jogo. Adriane Galisteu também fará algumas perguntas sobre o confinamento aos roceiros, que aguardarão o resultado do lado de fora da sede, enquanto os demais peões na sede acompanharão tudo.

O público terá cerca de 24 horas para votar em quem deve permanecer no programa. A votação no R7 ficará aberta entre a noite de quarta e quinta-feira, no R7. Vale lembrar que em A Fazenda 2023, o voto é para que o peão permaneça. Será eliminado o participante que tiver a menor porcentagem. Até o momento, apenas uma famosa foi eliminada do programa. Relembre