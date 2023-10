Quem está na roça de A Fazenda 15: quem votou em quem hoje (17/10)

Na noite desta terça-feira (17), os peões de A Fazenda 15 formaram a quarta roça da temporada e Nadja, Jenny, Kally e André estão na disputa da semana. Veja quem votou em quem.

Quem está na roça de A Fazenda 15?

Kally, André, Nadja e Jenny estão na quarta roça de A Fazenda 15. A cantora foi a primeira a sentar no banquinho de roceiro da semana, por ser indicação do líder Yuri. Depois, os peões votaram entre si e Black acabou sendo o mais votado, e puxou Jenny da baia.

Yuri indicou Kally, já o mais votado pela casa foi Cezar Black. Ele puxou Jenny da baia e o resta um levou Nadja para o banquinho. A surpresa da noite foi o poder do lampião que deu a Radamés o direito de trocar algum roceiro, que escolheu tirar Black e colocar André.

Quem votou em quem hoje em A Fazenda 2023

Nadja votou em:Black

Lucas votou em: Black

Radamés votou em: Black

Simioni votou em: Black

Kally votou em: Nadja

Sander votou em: Black

Rachel votou em: Nadja

WL votou em: Black

Jenny votou em: Cezar Black

Marcia Fu votou em Cezar Black

Henrique Martins: Nadja

Shay votou em: André

Tonzão votou em: Black

Cezar Black votou: Tonzão

Alicia votou em: André

Lily Nobre: Black

André Gonçalves votou em: Cezar Black

Yuri votou em Kally

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A nova prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 18 de outubro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar no canal de Edir Macedo às 22h45 e Nadja, Jenny e Kally vão competir, enquanto André já está na roça porque foi vetado.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

As provas de A Fazenda podem ter variados tipos e podem exigir força, agilidade, memória, entre outros elementos. A produção do programa não costuma revelar ao público as regras da dinâmica muito antes da disputa ao vivo. Todas elas são realizadas na área de provas do reality show em Itapecerica da Serra e não são assistindo pelos demais peões.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Se preferir ver online, você poderá usar a aba "No ar" do Playplus, que permite que qualquer conta gratuita acompanhe a programação da Record em tempo real. Se ainda não tiver sua conta grátis no site, é só entrar em https://www.playplus.com/, informar seus dados e criar um login e senha. Depois, é só acessar a plataforma streaming no horário da prova e pronto!

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 19, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete "Quem deve ficar".

Você escolherá o participante que deseja que continue no jogo e depois selecionará a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Por último, apertará o botão "votar" e aguardará pela mensagem "voto computado com sucesso". Depois, é só ir em "votar novamente" para repetir o processo se quiser.

O que é um fazendeiro em A Fazenda 15?

A primeira missão de um fazendeiro costuma ser a divisão de tarefas da semana. Nas manhãs de quinta-feira, todos seguem até a área externa antes do trato dos animais. O fazendeiro então delega quem ficará com cada uma das tarefas, como cuidar da vaca, cuidar do cavalo, das plantas, da área das aves, do lixo, etc.

