Quem ganhou A Fazenda 2023: Jaquelline é campeã, veja porcentagem

Jaquelline, 29, foi quem ganhou A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 21, e saiu do confinamento com o prêmio de R$ 1,5 milhão, além de um carro elétrico avaliado em R$ 150 mil. André ficou em segundo lugar e ganhou R$ 100 mil e a terceira colocação ficou com Marcia Fu, que levou R$ 50 mil. WL assumiu a quarta posição.

Ela recebeu 56,77% dos votos.

Trajetória de Jaquelline campeã

Nova milionária do pedaço, Jaquelline teve uma trajetória de muitas conquistas em A Fazenda 15. A famosa se tornou uma das queridas do público logo no começo do jogo, ao ganhar alianças de peso, como Rachel Sheherazade, Lucas Souza e André Gonçalves, que mais tarde se intitularam como grupo "Pôr do Sol".

Durante o confinamento, ela deu início a um romance com Lucas, que promete continuar aqui fora, segundo Jaquelline já deixou claro em conversa com os demais peões do programa. No entanto, ao longo do jogo, ela perdeu a parceria do amado, que desistiu em novembro, assim como da amiga Rachel, que foi expulsa algumas semanas antes.

Mesmo assim, Jaquelline continuou firme no jogo e mantendo o favoritismo entre o público nas redes sociais. Ela foi salva de três roças pelos fãs, a 3ª, 13ª e 14ª da temporada, mas mostrou também que era boa de prova e por isso conseguiu escapar três vezes da berlinda na competição. Jaquelline conquistou o chapéu de fazendeira três vezes no confinamento e se igualou ao feito de Yuri, que também ganhou coroação tripla durante a temporada.

Consagrada como quem ganhou A Fazenda 15, Jaquelline também mostrou força no Instagram e ganhou mais de 1 milhão de fãs por lá nesses últimos três meses. Quando entrou o reality show, a famosa já somava 2,4 milhões de seguidores, número que hoje está em 3,5 milhões.

Um dos nomes mais conhecidos da edição, Jaquelline é famosa desde 2018, quando ficou conhecida no país por conta do Big Brother Brasil. Formada em biomedicina, na época ela ainda era anônima e diferente do reality atual - em que foi quem venceu A Fazenda 15 - durou pouco no confinamento da TV Globo, saindo logo no segundo paredão da edição, contra Mahmoud e Gleici.

Embora a participação da jovem tenha sido pequena no programa de Boninho, serviu para alavancar Jaquelline no meio artístico. Ela se tornou influenciadora digital, modelo e até deu início a uma carreira na música, em que lançou canções como Dancinha Do Tik Tok e Malvadinho, em 2020, e Me Apaixonei de Novo, com Rico Henriques e JS o Mão de Ouro, em 2021.

André Gonçalves fica em 2º lugar de A Fazenda

O segundo lugar de A Fazenda 15 ficou com André Gonçalves, que conseguiu se manter na vice-liderança mesmo com Márcia Fu ganhando protagonismo e favoritismo na reta final. O ator estava sendo elogiado pelos espectadores desde os primeiros dias do reality show, principalmente pela parceria com Rachel Sheherazade, expulsa na quarta semana.

Apesar do jeito tranquilo, o ator teve alguns conflitos dentro do programa, principalmente com Nadja Pessoa - os dois permaneceram rivais até a eliminação da influenciadora digital na penúltima roça do programa. Ele também se envolveu em brigas com Márcia Fu.

André Gonçalves fazia parte do grupo Pôr do Sol e tinha Sheherazade como sua principal aliada. Após a saída precoce da jornalista, o ator continuou ao lado de seus colegas, como Lucas Souza e Jaquelline, e prosseguiu com seu jogo, analisado como coerente pelo público, que o levou até a final.

O artista passou longe de ser um dos participantes mais polêmicos da edição, mas garantiu seu lugar de destaque. André venceu duas Provas do Fazendeiro, escapando de duas berlindas e se tornando o líder da casa. Chamado de "planta" no começo, Gonçalves conseguiu reverter a situação.

O prestígio do ator também pode ser medido pelos números de sua página no Instagram. Quando entrou no confinamento, ele era seguido por 235 mil pessoas. Hoje, são mais de 750 mil internautas que o acompanham.

Nas redes sociais, o ator seguiu ganhando muitos elogios. "Esse sim merece ser o campeão de A Fazenda 15! Nunca errei, passou em todos meus conceitos! Um homem íntegro em tudo! Parabéns, André Gonçalves", escreveu Wesley (@WesleyPortela31) no X.

"Ele foi muito subestimado, o cara jogou com classe e inteligência, merece muito", publicou Camis (@Camisl1923841La). "Eu sou mais o André, um cara muito interessante, culto e criativo. Merece muito mais. Trabalhou muito bem, sem desrespeitar, manteve uma linha maravilhosa", opinou Ricca (@RICCA551476).

Todos os participantes de A Fazenda 2023

Jaquelline venceu A Fazenda 2023 ao derrotar um alto número de participantes ao longo da competição, que começou com 22 participantes no total. Durante o jogo, ocorreram eliminações semanais, assim como uma expulsão e também uma desistência.

1 - Jaquelline Grohalski, influenciadora digital - Foi quem ganhou A Fazenda 15

2 - André Gonçalves, ator - Chegou na final

3 - WL Guimarães, tiktoker - Chegou na final

4 - Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei - Chegou na final

5 - Nathalia Valente, influenciadora digital - Eliminada na 1ª roça, contra Rachel e Lucas

6 - Darlan Cunha, o Laranjinh, ator - Eliminado na 2ª roça contra Tonzão e Sander

7 - Cariúcha, cantora de funke - Eliminada na 3ª roça contra Marcia Fu e Shay

8 - Kamila Simioni, empresária - Eliminada na 5ª roça contra Cezar e Kally

9 - Jenny Miranda, influenciadora digital - Eliminada na 6ª roça contra Marcia Fu e Nadja

10 - Henrique Martins, ex-nadador e Mister Brasil - Eliminado na 7ª roça contra Lucas e Jaquelline

11 - Sander Mecca, músico - Eliminado 8ª roça, contra Lucas e Marcia

12 - Alicia X, influencer - Eliminada na 9ª roça, contra Shay e André

13 - Kally Fonseca, cantora - Eliminada na 10ª roça, contra Nadja e Radamés

14 - Yuri Meirelles, modelo - Foi eliminado na 11ª roça, contra Black e Nadja

15 - Radamés Martins, jogador de futebol - Eliminado na 12ª roça, contra WL e Tonzão

16 - Cezar Black, enfermeiro e influencer - Eliminado na 12ª roça, contra WL e Tonzão

17 - Shay, empresário - Eliminado na 13ª roça, contra WL, Jaque e Marcia

18 - Nadja, influencer - Eliminada na 13ª roça, contra WL, Jaque e Marcia

19 - Tonzão Chagas, cantor de funk - Eliminado na 14ª roça, contra Marcia, WL, André e Jaquelline

20 - Lily Nobre, cantora - Eliminada na 14ª roça, contra Marcia, WL, André e Jaquelline

21 - Rachel Sheherazade, jornalista - Expulsa

22 - Lucas Souza, coach de finanças - Desistiu

Confira que dia começa o BBB 24