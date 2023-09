Que dia começa o BBB 24: TV Globo anuncia mudanças

A Globo bateu o martelo e o dia em que começa o BBB 24 foi finalmente escolhido! A estreia da 24ª temporada do reality show será no dia 8 de janeiro de 2024, uma segunda-feira. O programa costuma ter em média três meses de confinamento e já chegou a bater 100 dias de confinamento. Além da aguardada data de início do programa, a TV Globo divulgou mais algumas novidades sobre a próxima edição, como a dinâmica de grupos, tarefas especiais dos participantes, dinâmicas, entre outros.

Começa em janeiro: como vai ser o BBB 24?

As mudanças do Big Brother Brasil 2024 vão começar logo no elenco da edição. Desde 2020, o programa divide seus participantes entre anônimos, que são os que se inscrevem para aparecer no reality show, e o camarote, que são famosos convidados pela produção. Além destes dois grupos, mais um fará parte desta divisão. A emissora tem mantido em segredo como isso funcionará, mas nas redes sociais os fãs do reality show palpita que pode ser um time só de ex-participantes do reality, algo muito pedido pelo público há várias edições.

Além disso, outro ponto crucial do reality irá mudar no BBB 24, o formato de votação. Novas regras serão estabelecidas para o público, que continuará mandando no programa, mas de uma forma um pouco diferente. O Big Brother sempre foi conhecido por ter uma votação para eliminar, mas agora, na primeira etapa do reality, os fãs irão votar naqueles participantes que querem que continue no jogo. Ou seja, quem tiver menos votos, sai da casa. Já na segunda etapa, o público voltará a votar para eliminar os participantes. O programa ainda não revelou como será feita essa divisão das etapas, se a votação para sair será iniciada apenas na metade do jogo ou antes.

E não é só isso que muda na votação do BBB 24, mas o método também. Antes, era possível votar quantas vezes quisesse em um participante apenas criando uma conta no site da Globo. Agora, será o seguinte: cada paredão terá duas votações, o voto da torcida e o voto único. O voto da torcida continuará como era antes, é só logar no gshow e votar o quanto quiser. Mas o voto único, será com o CPF, ou seja, a pessoa só poderá votar uma vez. Cada uma dessas modalidades terá o peso de 50% no resultado da berlinda, então ambos serão importantes.

Outra mudança será o cinema do BBB 24. Antes, ele era um privilégio do líder da semana, que escolhia alguns colegas para acompanhá-lo. No entanto, agora todos os confinados poderão participar da atividade. Novas dinâmicas também serão inseridas, como o Sincerão, que vai entrar no lugar do Jogo da Discórdia nas segundas-feiras, e nas sextas, o líder vai comandar uma dinâmica inédita que promete mexer com as estruturas da casa.

No BBB 24 também serão introduzidos novos programas de humor. Os detalhes divulgados pela Globo até agora é que um deles contará com um invasor e o outro terá o próprio público envolvido. Nas últimas edições, os quadros que se destacaram foi o C.A.T BBB, antes comandada por Rafael Portugal e depois para Dani Calabresa, Big Terapia, com Paulo Vieira, e também o Brasil Tá Vendo, que surgiu a partir de um bordão de Gil do Vigor, em 2021, e reúne vídeos engraçados do público nas redes sobre os acontecimentos do programa.

Veja também - Votação de A Fazenda 2023 vai mudar? Carelli explica

Qual é o prêmio do Big Brother Brasil?

O prêmio do BBB 24 também será diferente. Segundo informou o reality show, o valor será inédito! Assim, o campeão sairá da temporada com um cheque ainda maior do que a médica Amanda Meirelles, que no Big Brother 2023 conquistou o maior prêmio visto no programa até hoje, R$ 2,88 milhões. O valor total, ainda não foi revelado, porque ao que tudo indica, ele será acumulativo como no ano passado.

Pelo que foi revelado, os participantes terão que "suar" para conquistar o grande prêmio, então pode ser que a quantia seja aumentada por meio das provas do programa. No ano passado, o valor subia sempre a uma nova eliminação. Funcionava assim, os participantes palpitavam sobre quem sairia no paredão, a cada palpite certo, o valor do prêmio subia.

Antes desta mudança na dinâmica do programa, o valor entregue era de R$ 1,5 milhão. A quantia foi estabelecida na temporada de 2010 e demorou para mudar. Antes disso, o prêmio foi de R$ 1 milhão entre as edições 5 e 9 e de R$ 500 mil nos quatro primeiros anos do reality show.

O segundo e terceiro lugar também levam dinheiro para casa, desde a décima edição o vice-campeão recebe R$ 150 mil e desde a nona edição o terceiro lugar ganha R$ 50 mil, este valor não é acumulativo como o prêmio do campeão.

Tadeu Schmidt vai continuar como apresentador do Big Brother Brasil?

O jornalista Tadeu Schmidt está confirmado e retornará para mais uma edição do reality show de confinamento. O BBB 24 será a terceira temporada do apresentador no programa comandado por Boninho. Ele deu seus primeiros passos no projeto em 2022 e seguiu com a edição de 2023. Embora essas duas temporadas não tenham caído nas graças do público como suas antecessoras, Tadeu virou um queridinho entre os fãs do reality nas redes sociais.

Antes de assumir o principal reality show da TV Globo, Tadeu Schmidt estava no Fantástico. Ele apresentava o programa semanal aos domingos há oito anos. Ele comandava a atração jornalística junto com Poliana Abritta e ainda era a cara do quadro dos "cavalinhos", que fala sobre os campeonatos brasileiros de futebol e se tornou marca do jornalista.

Tadeu entrou no BBB para substituir Tiago Leifert, que deixou a apresentação do programa depois da edição de 2021. Após sair do reality, Tiago ainda ficou por algum tempo no The Voice Brasil, mas pouco depois também abandonou o programa, após descobrir um câncer nos olhos da filha Lua, na época com 2 anos. Responsável por programas de esporte e entretenimento na casa, ele estava no Big Brother Brasil desde 2017.

Antes de Tadeu Schmidt e Tiago Leifert, o apresentador do Big Brother Brasil foi Pedro Bial. O jornalista ficou muitos anos como rosto do programa e comandou o projeto de 2002 a 2016. Na primeira edição, ele teve a companhia da atriz Marisa Orth na apresentação, mas ela não retornou no segundo ano do reality e ele continuou sozinho.

Leia também - Inscrições BBB 24: saiba como concorrer a vaga no reality