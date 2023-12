Quem ganhou A Fazenda ano passado? Relembre a final de 2022

Bárbara Borges conquistou o público ao rivalizar com Deolane

Você se lembra de quem ganhou A Fazenda no ano passado? A final do reality show da Record em 2022 foi disputada por Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano, sendo vencida pela ex-paquita, que já mostrava ser uma forte candidata ao prêmio desde a metade até o final do programa.

A atriz Bárbara Borges venceu A Fazenda 14 com 61,14% dos votos, superando Bia Miranda e Iran Malfitano. A ex-paquita levou para casa o prêmio milionário ao conquistar a simpatia do público após rivalizar com Deolane Bezerra.

Ao contrário do observado neste ano, a edição de 2022 foi marcada por um grande treta entre dois grupos, o A e o B. Babi e Deolane estavam em lados opostos e, após a eliminação de Deborah Albuquerque, até então a maior rival da advogada, a ex-global se tornou a grande inimiga da influenciadora digital.

Deolane, que entrou com uma grande popularidade e favoritismo, perdeu o prestigio da audiência e foi "cancelada", fazendo com que os internautas ficassem do lado de Babi, elogiado por seu jeito de jogar.

Com a desistência da ricaça, que deixou o programa após suas irmãs e fãs protestarem na porta do reality, ficou claro que Babi seria a grande vencedora da temporada. Na semana final, o favoritismo da peoa já era evidente.

Bia Miranda ficou em segundo lugar, com 29,45%, enquanto Iran Malfitano recebeu apenas 3,83%. Após o fim do confinamento em Itapecerica da Serra, Malfitano e Borges engataram um relacionamento e seguem juntos até hoje.

A campeã Bárbara Borges afirmou ao R7, logo após ser coroada vencedora, que o valor do prêmio seria destinado à sua família, principalmente aos filhos. Antes de entrar na competição, a atriz estava desempregada e tentando ganhar dinheiro na internet. "Estou sempre pensando em garantir a educação dos meus filhos. Tudo voltado para os meus filhotes", disse.

Atualmente, a atriz tem 1,7 milhão de seguidores no Instagram.