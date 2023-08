A Fazenda 2023: como está a última campeã do reality, Bárbara Borges

A atriz Bárbara Borges, 44, foi quem venceu A Fazenda 14 e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. A ex-paquita vem fazendo trabalhos na web desde então, além de ter começado a namorar um de seus colegas de confinamento do reality show.

O que aconteceu com Bárbara Borges depois do programa?

Campeão de A Fazenda, a atriz Bárbara Borges está fazendo trabalhados de publicidade na web, além de ter se tornado embaixadora de um site de apostas esportivas. A atriz também lançou sua própria linha de óculos.

A loira está namorando o ator Iran Malfitano, 41, desde janeiro. Os dois já se conheciam há bastante tempo, mas a relação era extremamente profissional. Os artistas se reconectaram ao entrarem juntos em A Fazenda, mas ficaram apenas na amizade enquanto estavam no reality rural. Depois que saíram do confinamento, engataram um namoro.

Em julho, surgiram rumores de que os dois teriam terminado o relacionamento. Bárbara postou alguns stories explicando que a informação não procedia e que o casal está "mais unido que nunca".

Após deixar o programa da Record, Bárbara relevou que seu foco era voltar a trabalhar como atriz. A última novela da ex-paquita foi em 2018, quando esteve em "Jesus". A carioca não estava conseguindo emplacar outros trabalhos na televisão desde então.

Já em relação ao prêmio, Babi disse que pretendia investir no futuro de seus filhos. “Estou sempre pensando em garantir a educação dos meus filhos. Tudo voltado para os meus filhotes”, disse ao R7 logo após o fim do programa. A atriz é mãe de Bem, 9, e Theo, 6, ambos frutos do relacionamento com o administrador Pedro Delfino, com quem foi casada entre 2013 e 2020.

Babi recebeu o prêmio apenas no final de janeiro. Vale lembrar que a emissora costuma parcelar o valor em até três vezes, assim como o cachê pago a todos os participantes.

Quando começa A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 começa no mês de setembro, em data que ainda será divulgada pela Record. O reality retorna para a 15ª temporada com mais um time de celebridades em busca do prêmio milionário.

Cerca de vinte famosos ficam confinados na sede em Itapecerica da Serra, onde não só precisam ganhar provas para avançar no jogo, como realizar as tarefas delegadas pelo fazendeiro da semana que inclui cuidar dos animais.

O programa também passou a realizar o paiol desde 2021. Outras celebridades ficam em um quarto do lado de fora da sede, disputando o voto do público. O favorito conquista a última vaga em A Fazenda, enquanto os demais voltam para casa.

A Fazenda segue apresentada por Adriane Galisteu, que assumiu o comando do programa após a demissão de Marcos Mion em 2020. Até agora, nenhuma alteração no prêmio foi anunciada e deve permanecer em R$ 1,5 milhão. Vale lembrar que o vencedor não leva o valor cheio, já que há o desconto do imposto.

Apesar da lista oficial de participantes deste ano ainda não ter data certa para ser divulgada, alguns nomes já começam a circular na web. A emissora costuma liberar as celebridades escolhidas durante coletiva de imprensa apenas dias antes do início do programa.

Alguns dos cotados para o reality que circulam na imprensa e nas redes sociais são: Carol Nakamura (influenciadora digital); Sophia Barclay (influenciadora digital); Sidney Sampaio (ator); Hadson Nery (treinador de futebol e ex-BBB); Emily Garcia (influenciadora digital); Lucas Souza (ex-marido de Jojo Todynho); Rodrigo Godoy (ex-marido da Preta Gil); Bia Michelle (ex-bailarina do Faustão e influenciadora digital); Juju Ferrari (influenciadora digital); Matheus Sampaio (influenciador digital e ex-Power Couple); Salgadinho (pagodeiro).

