Quem são os finalistas de A Fazenda 15 e como votar no campeão

Tonzão e Lily foram eliminados na última roça da temporada e assim Marcia Fu, André, Jaquelline e WL ganharam vaga na aguardada final de A Fazenda 15. Nos próximos dias, o público vai votar nos finalistas e definir quem merece levar para casa o cobiçado R$ 1,5 milhão do prêmio, além de um carro 0km.

Quem está na final de A Fazenda 15?

André Gonçalves, Marcia Fu, WL Guimarães e Jaquelline estão na final de A Fazenda 15 lutando pelo prêmio milionário oferecido pela Record. Quem entre os finalistas ficar com o segundo lugar, vai ganhar R$ 100 mil do programa e o terceiro colocado receberá R$ 50 mil.

Já o quarto colocado não ganhará nenhum presente especial, mas sairá do confinamento com o que acumulou de prêmios e cachê ao longo da temporada.

Entre os finalistas, Marcia Fu não começou a temporada como favorita, mas cresceu muito no jogo e se tornou uma queridinha entre o público. O jeito espontâneo da ex-jogadora de vôlei e a falta de papas na língua transformaram a famosa em uma máquina de memes na internet, o que aumentou sua popularidade e a salvou das roças nesta reta final de A Fazenda 15.

Jaquelline é também uma das finalistas de A Fazenda 15 e está entre as favoritas do público desde o começo do jogo. A famosa não teve sorte quando participou do BBB 18 e saiu logo no segundo paredão, mas no reality show da Record a história foi outra. Ela fez alianças fortes que conquistaram fãs desde o primeiro dia, como a parceria como ator André Gonçalves, Rachel Sheherazade e Lucas Souza. Além disso, a famosa teve um grande feito no programa que foi conseguir se tornar fazendeira três vezes, o que a igualou ao número de vitórias de Yuri Meirelles pelo chapéu.

André Gonçalves fez parte da panelinha de Jaquelline, Rachel e Lucas desde o início do jogo e com isso conquistou parte do público. Com a saída da jornalista e do ex-marido de Jojo, a parceria do ator com a ex-BBB 18 ganhou força e eles se tornaram as opções de finalistas de muitos fãs do reality show. Assim como sua aliada Jaquelline, o famoso mostrou que era bom de prova e venceu duas provas do fazendeiro, incluindo a última da temporada.

WL Guimarães repetiu o feito de Lily Nobre e conseguiu chegar na reta final de A Fazenda 15 sem ter ido para nenhuma roça. Foi somente depois do Top 10, quando a casa esvaziou, que o peão enfim foi para a berlinda, mas ele se provou e foi salvo pelo público mais de uma vez, por isso conseguiu conquistar uma das vagas de finalistas da edição.

Quem saiu do jogo: além dos dois recentes eliminados da temporada, Tonzão e Lily, também saíram nas roças do programa Nathalia Valente, Laranjinha, Cariúcha, Kamila Simioni, Jenny Miranda, Henrique Martins, Sander Mecca, Alicia X, Kally Fonseca, Yuri Meirelles, Cezar, Radamés, Nadja e Shay.

Além dos peões que deixaram o programa da forma tradicional, nas berlindas semanais, também saíram do jogo Rachel Sheherazade, que foi expulsa depois de uma briga em que atingiu o rosto de Jenny Miranda, e Lucas Souza, que desistiu.

R7.com - Como votar nos finalistas?

A votação para definir quem entre os finalistas merece ser campeão já está aberta! Para conseguir ajudar o seu participante favorito a vencer o R$ 1,5 milhão é só acessar o R7.com e votar na enquete oficial do programa. É possível votar pelo site ou aplicativo. Confira:

Passo 1 - Quem deseja votar pelo site, deve acessar o endereço https://www.r7.com/ pelo navegador de sua preferência, seja ele no celular ou computador. Depois, é só clicar na aba de "A Fazenda 15" e esperar ser redirecionado para uma nova página;

Passo 2 - A enquete oficial do finalistas de A Fazenda 15 estará logo no começo desta página, mas se não encontrá-la, também é possível acessá-la na aba "votação";

Passo 3 - Em seguida, é só clicar no participante que deseja que seja campeão e depois passar pela verificação de robôs, que é aquela caixinha escrita "sou humano";

Passo 4 - Por último, é necessário apertar o botão "votar" para confirmar a decisão e então aguardar a mensagem "voto computado com sucesso" antes de fechar o navegador. Se quiser, é possível votar mais vezes ao apertar "votar novamente";

Passo 5 - Para quem vai optar usar o aplicativo de celular, o processo é bem parecido e tão rápido quanto. É só instalar por meio da loja do Android ou IOS e então clicar em "abrir";

Passo 6 - Não é necessário ter conta no aplicativo, é só ir até a página inicial e então selecionar a enquete de A Fazenda 15, que sempre fica no topo dessa primeira página;

Passo 7 - Em seguida, o aplicativo vai redirecionar para o site e será necessário clicar na enquete na imagem do participante que deseja ver como campeão. Passe pela verificação de robôs e confirme em "votar". Pronto! Agora é só aguardar a confirmar e repetir o processo se quiser.

Que dia é a final de A Fazenda 15?

O público terá no total 48 horas para votar, pois a final de A Fazenda 15 será no dia 21 de dezembro. A programação oficial do canal indica que este dia especial vai ter início na Record às 22h45, ao vivo, depois da série Quando Chama o Coração.

Para assistir a final em tempo real e descobrir quem entre os finalistas vai levar o prêmio para casa, é só sintonizar na Record de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros. Quem estiver longe de uma TV, pode conferir tudo pelo Playplus, ao usar a aba "ao vivo". Para conseguir acessar o conteúdo, é necessário ter uma conta gratuita no streaming da Record.

