R7.com votação: enquete quem vence o Paiol de A Fazenda 15

Dez famosos conquistaram vaga no Paiol de A Fazenda 15 e agora brigam pelo favoritismo do público, que escolherá quatro deles para integrar o elenco oficial da temporada. A votação no R7.com está a todo vapor há dias e para saber quem tem chance de vencer, consultamos parciais de enquetes extraoficiais para avaliar o resultado da dinâmica.

Quem vai entrar na Fazenda do Paiol?

Os quatro participantes do Paiol que aparecem como favoritos na enquete do DCI até o momento são Sol do Deboche, Shayan, Nadja Pessoa e Erick Ricarte, consultada na faixa das 7 desta manhã de quinta-feira.

Sol lidera com 23,5% dos mais de 475 mil votos computados até então. A famosa é influenciadora digital e vive em Magé, no Rio de Janeiro. Ela ficou conhecida por seus vídeos de humor em redes sociais com o Tiktok.

Shayan vem em segundo lugar na parcial da enquete do Paiol e é o homem com mais votos na disputa, 19,5%. Esta é a segunda chance do empresário iraniano no programa, já que ele esteve no elenco oficial da temporada do ano passado. O participante foi expulso por conta de uma briga que saiu do controle com Tiago Ramos.

Nadja Pessoa já chegou a liderar a parcial da enquete do Paiol, mas agora caiu para a terceira posição, com 17% do votos. Ela é uma das apostas da dinâmica e tem grande chance de vencer por já ser um rosto conhecido do público do reality show. Ela também participou do programa antes, na décima edição, mas foi expulsa após chutar a perna de um colega de confinamento.

O quarto mais votado da enquete do Paiol do DCI é Erick Ricarte, que soma 10,8% do favoritismo. O jornalista e influenciador digital tentou a sorte em outro reality show da Record TV nos últimos meses, o A Grande Conquista, mas não conseguiu ir muito longe no jogo e saiu na terceira berlinda da edição.

Você pode votar e acompanhar em tempo real a votação da enquete do Paiol no DCI:

Votalhada

A enquete do site Votalhada está dividida entre os participantes masculinos e femininos. Por lá, o favoritismo do Paiol na parcial dos homens está com Cezar Black, que fica em primeiro com 42% dos mais de 2 mil votos, e Shayan, que é o segundo colocado com 32%.

Na parcial das mulheres, Nadja Pessoa é a primeira colocada, com 41%, e Lumena Aleluia vem em segundo com 28% do favoritismo dos mais de 2 mil votos.

1º lugar entre os homens: Cezar Black 42%

2º lugar entre os homens: Shayan- 32%

1º lugar entre as mulheres: Nadja Pessoa - 41%

2º lugar entre as mulheres: Lumena - 28%

R7.com votação

É possível votar na enquete oficial do Paiol de A Fazenda 15 até a noite de quinta-feira, 21 de setembro. O resultado será revelado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu. Quando a votação for encerrada e os quatro campeões forem divulgados, os demais retornarão para casa. A chegada dos vencedores na sede pode ser imediata ou em outro momento do confinamento, como a primeira festa na sexta-feira.

Para votar é muito simples, você deve apenas acessar o site do R7.com, oficial da emissora. Por lá, você verá duas enquetes, uma para decidir quem vence o Paiol entre as mulheres e outra para a votação dos homens. Dois de cada serão escolhidos. Vamos te ensinar o passo a passo:

Passo 1 - Acesse o site do R7.com pelo endereço https://www.r7.com/, seja pelo seu computador ou celular. Em seguida, você vai clicar na aba Menu na lateral e depois em A Fazenda 15;

Passo 2 - Agora que você está em uma nova página é só clicar na enquete "Quem você quer que entre na Fazenda?" no começo da página ou na aba Votação;

Passo 3 - Selecione na enquete das mulheres quem você quer que vença o Paiol e depois passe pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha "sou humano". Por fim, aperte o botão votar e pronto! Faça o mesmo com a enquete dos homens e se desejar repetir o processo é só clicar em "Votar novamente" após a confirmação do seu voto.

Rancho do fazendeiro em A Fazenda 15

Após a dinâmica do Paiol, que dura apenas a primeira semana da edição, o local em que os dez competidores estão confinados atualmente não será descartado. Desde o ano passado, o local é usado como o espaço conhecido como Rancho, um lugar especial dedicado aos fazendeiros da semana.

Toda vez que um participante é coroado chefão da semana, ele ganha o direito de levar alguns colegas de confinamento para o Rancho e por lá passa um dia especial com comes e bebes, além de poder usar o local para conversas sobre jogo longe dos demais participantes.

Em caso de dinâmicas especiais o espaço também é usado, como no ano passado em que Barbara Borges morou no lugar por alguns dias depois de vencer a roça falsa da semana.

