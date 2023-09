Rachel Sheherazade: antes e depois da jornalista de 50 anos

Veja o antes e depois de Rachel Sheherazade. Na foto, jornalista com 23 anos (à esquerda) e com 50 anos (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram/@rachelsherazade

Confirmada como participante de A Fazenda 15, Rachel Shehezade completou 50 anos de idade antes de entrar no confinamento da Record - para a surpresa de grande parte do público. Quem acompanha a jornalista desde o trabalho como âncora no SBT, ou ainda antes como repórter de filiadas na Paraíba, já sabe que as mudanças foram pequenas, por isso o jornal DCI preparou um antes e depois da famosa. Veja as fotos:

Carreira de Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade começou a trabalhar na televisão nos anos 2000 e desde então o público vem acompanhando suas mudanças. O que impressiona muita gente é que mesmo com mais de 20 anos de carreira, a jornalista não está tão diferente do que quando começou a aparecer na frente das câmeras e mantém a jovialidade. Seu primeiro trabalho na televisão foi como repórter em uma filiada da Record TV na Paraíba, sua terra natal. Ela ficou por lá durante pouco tempo, apenas 8 meses, e então migrou para a concorrência.

Entre fevereiro de 2001 e março de 2003, ela atuou como repórter para a filiada da TV Globo e nos anos seguintes se dividiu entre dois trabalhos, o de assessora de comunicação no Tribunal de Justiça da Paraíba e também âncora e comentarista na TV Tambaú, filiada do SBT.

Foi na TV Tambaú, no programa Tambaú Notícias, que Rachel Sheherazade ganhou mais notoriedade entre o público. Em 2011, ela chegou a viralizar por conta de um comentário sobre o carnaval em que fazia fortes críticas sobre a indústria. Foi nesta época que ela foi convidada para ser âncora do telejornal SBT Brasil, deixou a Paraíba e começou a ter alcance nacional.

Rachel Sheherazade trabalhou por quase dez anos no canal de Silvio Santos. Enquanto estava por lá, ela chegou a vencer o Troféu Imprensa de 2017 como melhor jornalista. Ela deixou a emissora em 2020.

Após sair do SBT, Rachel Sheherazade se aventurou na mídia online e virou colunista no Metrópoles e Isto É. Ela também apareceu brevemente em alguns programas da CNN Arena e ainda manteve um canal no Youtube em que publicava vídeos opinativos sobre diversos assuntos. A última gravação da jornalista por lá é de junho sobre o processo na Justiça Eleitoral para deixar Jair Bolsonaro inelegível.

Agora em setembro de 2023, Rachel Sheherazade volta aos holofotes mais uma vez por conta de A Fazenda 15. Ela foi um dos primeiros nomes divulgados oficialmente para o elenco da temporada e causou surpresa em muita gente. Em coletiva de imprensa antes da estreia do programa, o diretor geral do reality, Rodrigo Carelli, disse que a jornalista negou o convite da atração, mas depois voltou atrás e resolveu participar da competição.

Aos curiosos sobre o estilo de vida da famosa e como ela mantém a boa forma, a jornalista já negou publicamente que realizou bichectomia e disse que perdeu as bochechas naturalmente com o passar do tempo. Além disso, mostra nas redes sociais que é muito adepta dos exercícios físicos e sempre está na academia. Ela também já contou que cuida muito da pele e se preocupa com a alimentação. Em entrevista para a Quem, em março deste ano, ela disse que sempre se preocupou em usar cremes, protetor solar e lasers. Apesar de nunca ter entrado na faca, ela confessa que faz botox na testa uma vez por ano, para evitar rugas.

Rachel Sheherazade tem filhos?

Uma outra informação que pode deixar muita gente de queixo caído é que Rachel Sheherazade tem dois filhos e sua primogênito já tem 17 anos. A herdeira mais velha da jornalista se chama Clara e está perto de completar o ensino médio. A jovem não é uma presença da mídia e ainda não revelou se pretende seguir a carreira da mãe. Seu caçula é Gabriel, de 15 anos de idade.

Os dois filhos de Rachel Sheherazade são frutos de seu casamento com o corretor de imóveis Rodrigo Porto, de quem se divorciou em 2016, após 12 anos de união. Rachel não contou ao público o motivo do término, mas informou em comunicado na época que eles já estavam vivendo separados um ano antes de revelaram a separação.

Desde que ficou solteira, Rachel Sheherazade não assumiu novos relacionamentos na mídia ou redes sociais e entra em A Fazenda 2023 solteira.

Participantes A Fazenda 15

Rachel Sheherazade é uma das participantes divulgadas para o elenco de A Fazenda 15 e competirá contra outros famosos pelo prêmio de R$ 1,5 milhão durante os próximos meses na Record TV. Dezoito nomes foram revelados, mas o elenco oficial ainda ganhará alguns rostos após o início do Paiol, pois o público escolherá quatro figuras para ganhar uma vaga na sede.

Veja a lista de participantes de A Fazenda 15:

1 - Rachel Sheherazade, jornalista (50 anos)

2 - Yuri Meirelles, modelo (22 anos)

3 - Olívia Nobre, cantora e filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre (21 anos)

4 - André Gonçalves, ator (47 anos)

5 - Jaquelline Grohalski, influencer e ex-BBB 18 (39 anos)

6 - Lucas Souza, coach de finanças e ex-marido de Jojo Todynho (23 anos)

7 - Nathália Valente, tiktoker (20 anos)

8 - Alessandra Cariúcha, funkeira (32 anos)

9 - Kally Fonseca, cantora (30 anos)

10 - Radamés Martins, jogador de futebol (37 anos)

11 - Darlan Cunha, ator (35 anos)

12 - WL Guimarães, tiktoker (24 anos)

13 - Henrique Martins, ex-atleta olímpico de natação e Mister Brasil 2023 (31 anos)

14 - Marcia Fu, ex-jogadora de vôlei (54 anos)

15 -Kamila Simioni, empresária e influencer (37 anos)

16 - Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda (34 anos,)

17 - Sander Mecca, ex-integrante da banda Twister (40 anos)

18 - Tonzão Chagas, cantor (34 anos)

Leia também - A Fazenda 2023: quem são os participantes com mais seguidores?