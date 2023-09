Radamés Martins é casado com quem? Jogador é ex de Viviane Araújo

Radamés Martins, 37, é casado e pai de três filhos. O peão de A Fazenda 2023 subiu ao altar com a atual esposa há três anos, mas antes disso viveu um relacionamento polêmico com a atriz Viviane Araújo, que rendeu até processo na justiça.

Quem é a esposa de Radamés Martins?

O jogador de futebol Radamés é casado com a judoca Caroline Furlan desde janeiro de 2020, quando trocaram alianças no civil. Os dois estão juntos desde 2017.

O peão de A Fazenda 15 e Caroline são pais de três filhos: Matheus, de 5 anos, e Mariana, de 4. A judoca também é mãe de Giovanna, de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior, mas a quem o atleta considera como filha.

Caroline é faixa preta em judô, mas também trabalha como empresária e especialista em proteção financeira e blindagem patrimonial. A esposa de Radamés é sócia de uma marca de sapatos e de uma imobiliária no Distrito Federal.

A atual esposa do jogador de futebol já teve algumas brigas públicas com Viviane Araújo, com quem o atleta teve um relacionamento por quase dez anos. A treta começou após Caroline afirmar que a atriz "vive de mídia baseada em barraco", o que fez com que a ex-Fazenda registrasse um boletim de ocorrência na delegacia do Recreio (42ª DP), na Zona Oeste do Rio, em maio de 2020.

Viviane também entrou com um processo por injúria e difamação e pediu R$ 30 mil de indenização por danos morais e exigiu que Caroline viesse a público se retratar pelas mensagens publicadas na web.

No entanto, a ação foi julgada como improcedente pelo Tribunal de Justiça do Rio já que a advogada da esposa de Radamés afirmou que os posts configuram liberdade de expressão, e a juíza concluiu que não houve dano moral nas publicações.

Depois do processo, Viviane teve mais um imbróglio com Radamés e sua família. Isso porque o atleta afirmou em entrevista ao UOL que a ex-namorada atrapalhou sua carreira como jogador de futebol, já que ele era mais conhecido por namorar uma famosa.

A atriz não gostou nada da declaração do ex e ficou irritada com as constantes citações feitas por ele, já que ambos já haviam terminado há tempos e estavam em outros relacionamentos.

Por que o jogador de futebol e Viviane Araújo terminaram?

O relacionamento de dez anos entre Radamés Martins e Viviane Araújo terminou em 2017 após algumas brigas. De acordo com declarações do atleta na época, a decisão de colocar um ponto final na relação partiu dele.

Os dois então entraram em uma disputa judicial por conta de um imóvel no Recreio, na Zona Oeste do Rio, adquirido enquanto ainda estavam juntos - o jogador de futebol colaborou com a quantia de R$ 100 mil para a compra. No entanto, no momento da separação, o atleta reivindicou o direito de ter 50% do valor do imóvel.

Radamés pediu inicialmente R$ 500 mil, mas aceitou um acordo para receber R$ 400 mil de Viviane Araújo para que a briga não se estendesse.

Atualmente, Viviane é casada com o empresário Guilherme Militão, com quem tem um filho, Joaquim, de 1 ano de idade.

A atriz também já participou de A Fazenda. Ela foi a vencedora da sexta edição do programa, que também contou com Gretchen no elenco, sendo uma das temporadas mais memoráveis do reality até hoje.

Agora, é a vez de Radamés Furlan participar do programa. O jogador de futebol está no elenco de A Fazenda 15 e concorre ao prêmio de R$ 1,5 milhão junto com outros 21 peões.

