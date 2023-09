Quantos gols Radamés tem na carreira? Veja os números

Em quase 20 anos de carreira, o carioca Radamés Furlan já vestiu a camisa do Fluminense, Náutico, Vila Nova, Paysandu e Brasiliense, além de ser conhecido também por seu antigo relacionamento com Viviane Araújo. Mas quando o assunto é gramado, quantos gols Radamés tem?

Atualmente, o jogador está em A Fazenda 15.

Gols Radamés tem no futebol

Em 306 partidas, o meia Radamés balançou a rede em 17 oportunidades, segundo dados do portal de estatísticas O Gol. Jogador profissional de futebol, o carioca começou nas categorias de base do Fluminense, onde passou por grandes clubes do Brasil e até de outros países.

Radamés vestiu a camisa do Juventude e Náutico antes de se mudar para o Al-Jazira, nos Emirados Árabes Unidos, em 2008. Ao lado do treinador Abel Braga, sequer marcou gols, retornando para o Brasil ao fim do empréstimo do Fluminense.

Em 2010, foi vendido para o Botafogo de Ribeirão Preto, mas também não foi utilizado. Passou por Volta Redonda, Boa Esporte, Icasa, Vila Nova, Tractor Sazi, do Irã, Taguatinga e Paysandu. Em 2018 chegou ao Brasiliense onde permaneceu por seis anos, até que a diretoria do elenco da capital decidiu não manter o meia.

Radamés nunca foi convocado pela Seleção Brasileira. Chegou a fazer parte de conquistas do Brasiliense como a Copa Verde em 2020 e os títulos estaduais, no Distrito Federal.

O último gol de Radamés no futebol aconteceu em 3 de maio de 2017, em duelo entre o Boa Esporte e o Tupynambás, pelo módulo II do Campeonato Mineiro. De pênalti, o meia garantiu a vitória para o Boa nos acréscimos da partida por 2 a 1, em Varginha.

Por outro lado, o último gol de Radamés com a bola rolando foi em 23 de julho de 2013, em duelo do Icasa contra o Joinville, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mauro Sampaio.

Em 2017, 2015 e 2014, os gols marcados Radamés foram de pênalti.

GOLS DE RADÁMES

Juventude - 11 partidas e 0 gols

Náutico - 37 partidas e 3 gols

Al Jazira - 0 partidas e 0 gols

Fluminense - 34 partidas e 0 gols

Botafogo SP - 4 partidas e 0 gols

Volta Redonda - 10 partidas e 0 gols

Icasa - 15 partidas e 2 gols

Vila Nova - 28 partidas e 2 gols

Tractor Club - 0 partidas e 0 gols

Paysandu - 9 partidas e 0 gols

Boa Esporte - 94 partidas e 10 gols

Taguatinga - 0 partidas e 0 gols

Brasiliense - 64 partidas e 0 gols

Relacionamento com Viviane Araújo

O relacionamento entre o jogador Radamés e a modelo e atriz, Viviane Araújo, durou 10 anos. Eles se conheceram em 2000, e em 2015 o atleta pediu famosa em casamento no "Domingão do Faustão" na TV Globo, e a modelo disse sim, mas os dois não chegaram a subir no altar.

Em 2017, o relacionamento acabou cercado de polêmicas já que os dois foram parar na Justiça por conta de um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Viviane ficou com o imóvel, segundo a revista Caras, mas chegou a uma acordo com o jogador de futebol.

Em entrevista ao UOL, o jogador contou que recebeu proposta em 2014 para jogar no Tractor Club, no Irã, mas teve o visto recusado por fotos sensuais da noiva. Radamés chegou a um acordo com o clube, recebeu parte do pagamento e retornou ao Brasil.

Atualmente, Radamés é casado com Caroline Furlan, consultora financeira, com quem tem três filhos.

