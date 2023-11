Votação R7 no ar: quem sai na 9ª roça da Fazenda 2023

Cezar Black ganhou a prova do fazendeiro e agora Shay, Alícia e André Gonçalves estão na 9ª roça de A Fazenda 15. A votação no R7.com já está no ar e agora depende do público definir qual será o resultado da berlinda desta quinta-feira, 23.

Quem vai sair de A Fazenda 15?

A votação de A Fazenda 15 está aberta! Vote no participante que deve sair do reality show e confira a parcial do DCI em tempo real.

 

Votação do R7.com

A votação oficial de A Fazenda 15 é realizada no R7. com e é possível votar usando um computador ou celular. Aberta depois da prova do fazendeiro, ela fica disponível durante 24 horas e só é encerrada na noite de quinta, dia de eliminação no reality show.

Não é necessário ter uma conta no site para participação da votação da roça de A Fazenda 15 e muito menos pagar nada por isso. É só ir até o portal e clicar na enquete, o processo dura poucos minutos. Confira o passo a passo:

Como votar pelo site no computador

- O primeiro passo para votar no computador usando o site é acessando R7.com (https://www.r7.com/). Depois, é necessário ir nas abas superiores do portal e clicar em "A Fazenda 15";

- A enquete de votação sobre quem sai e quem fica em A Fazenda 15 fica logo no começo da página, é só clicar nela e aguardar as fotos e nomes dos peões na berlinda serem carregados;

- O próximo passo da votação do reality show é selecionar o participante que quer que continue no jogo. Como a votação é para FICAR, é importante lembrar de salvar o peão ou peoa que deve ficar no programa;

- Após selecionar o peão escolhido, é só clicar na caixinha "sou humano" da verificação de robôs e depois em "votar";

- A mensagem "voto computado com sucesso" aparecerá na tela e já será possível clicar em "votar novamente" para repetir o processo, se desejado.

Site e aplicativo - Como votar pelo celular

A votação pelo celular pode ocorrer tanto pelo site quanto o aplicativo, a maneira mais rápida é usando um navegador e acessando o R7.com, mas quem prefere o app terá a mesma chance de ajudar seu participante favorito.

- Aos que querem usar o aplicativo, o primeiro passo é entrar na App Store, do IOS, ou Play Store, do Android, e procurar por R7.com. Depois da instalação é só apertar o botão "abrir";

- Veja as instruções do app e depois vá para a página principal do R7.com, no topo será possível a enquete de A Fazenda 15;

- O aplicativo vai te direcionar para uma nova página em que terá que clicar no peão ou peoa que deseja salvar na berlinda da semana. Após escolhido, é só selecionar "sou humano" da verificação de robôs e por último "votar";

- Após a confirmação do voto, será possível votar novamente. A boa notícia é que não há limites, então o público pode continuar o processo sem parar até o horário de encerramento da votação;

- Quem não quer instalar o aplicativo, é só usar um dos navegadores do aparelho, como Chrome, Mozilla, entre outros, e pesquisar pelo R7.com (https://www.r7.com/);

- Em seguida, será necessário clicar em "menu" na lateral esquerda e então na opção "A Fazenda 15" e depois "votação";

- Na nova página estará a enquete de A Fazenda 15, é só selecionar o peão que deve ficar, confirmar que não é um robô com a caixinha "sou humano" e então apertar "votar" para finalizar.

Quem ainda está em A Fazenda 15

A Fazenda 15 ainda está com 12 participantes, a maioria está com mais uma semana garantida por ter ficado longe da roça desta semana, como Marcia Fu, Lily Nobre, Nadja Pessoa, Radamés, Tonzão Chagas, WL Guimarães, Yuri Meirelles, Kally Fonseca e Jaquelline. Já André Gonçalves, Alicia X, Shay e Cezar Black tiveram o azar de se tornarem roceiros.

Com a vitória da prova do fazendeiro de hoje, um deles escapou e agora o resultado da nona roça vai definir quem entre o trio na berlinda vai se despedir do programa, deixando a edição com 12 confinados.

A Fazenda 15 ficará no ar até o 21 de dezembro, uma quinta-feira, segundo informações da Record, o que totalizará 94 dias de edição, três meses. A temporada começou no dia 19 de setembro e os peões já estavam confinados alguns dias antes da estreia.

Participantes que ainda estão em A Fazenda 15

1) Alicia X, influencer, 23 anos

2) Lily Nobre, cantora, 21 anos

3) André Gonçalves, o ator, 47 anos

4) Cezar Black, enfermeiro neonatal e ex-BBB, 35 anos

5) Jaquelline, influenciadora digital, 39 anos

6) Kally Fonseca, cantora, 30 anos

7) Marcia Fu, ex-jogadora de vôlei, 54 anos

8) Nadja Pessoa, empresária e influencer, 36 anos

9) Radamés Martins, jogador de futebol, 37 anos

10) Shay, empresário e influencer, 32 anos de idade

11) Tonzão Chagas, cantor, 34 anos

12) WL Guimarães, influenciador digital, 24 anos

