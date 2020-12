Afinal, qual foi a piada que Tata Werneck fez sobre a Rede TV?

A humorista e apresentadora Tata Werneck está sendo processada pela Rede TV!, após fazer uma piada sobre a emissora durante a apresentação no ‘Prêmio Multishow 2020’, que foi transmitido em novembro deste ano. A emissora comandada por Marcelo de Carvalho e Amílcare Dallevo está pedindo uma indenização de R$ 50 mil para a artista.

Qual foi a piada que Tatá Werneck disse?

Na ocasião, Tatá Werneck fez uma piada dizendo que o seu vestido custaria uma grade no canal. Segundo informações do colunista Leo Dias do portal ‘Metrópoles’, a ação movida pelos donos da emissora, pede uma indenização no valor de R$ 50 mil. Ainda segundo detalhes do processo, a RedeTV! está fazendo acusações contra Tatá Werneck por conta da piada feita durante a premiação exibida nos dias 11 e 12 de novembro no Multishow.

“Gente, não repare, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim. Peguei (a roupa) no varal, tá molhada ainda. Isso aqui é o orçamento de uma grade da RedeTV!. Pelo amor de Deus gente, não quero que vocês reparem“, brincou Tatá Werneck, que estava no palco da premiação ao lado do ator e humorista Paulo Gustavo, e da cantora Iza.

Veja o momento:

Prêmio Multishow: Tata Werneck diz que vestido vale "orçamento da grade da RedeTV!" –> https://t.co/6Qd1H73KHp #PremioMultishow pic.twitter.com/4lpbT40pRa — LeoDias (@euleodias) November 12, 2020

O que a Rede TV! diz?

Os defensores da emissora alegaram que a fala de de Tatá soou como uma ironia, ao diminuir a qualidade de sua roupa e comparando com o orçamento do canal. “Neste contexto, podemos ver, de forma cristalina, que a Ré faz chacota da emissora Rede TV!, comparando em tom de ironia a qualidade de sua vestimenta à qualidade e capacidade financeira desta emissora. A Ré declara, de forma inegável, que a sua roupa, molhada e amarrotada, teria o orçamento igual ou maior do que o de uma ‘grade’ inteira desta emissora autora, criticando grosseiramente toda a qualidade da programação, bem como, a capacidade financeira da autora”, diz a defesa da Rede TV!.

Ainda, segundo os advogados, as falas de Tatá estão apontadas como perseguição à empresa, afirmando que piadas com teor pejorativo são recorrentes nos comentários da artista. Tanto é, que eles citam também a edição de 2018 da CCXP, quando a humorista agradeceu a Deus por não ter integrado o Pânico na TV, em 2010, que era exibido pela RedeTV!. Segundo eles, essas ações podem manchar a imagem do canal. “Contudo, não se pode olvidar que as atitudes da ré [Tatá] acabam por impingir nesta emissora a pecha de ser um canal de má qualidade ou ter capacidade financeira precária, prejudicando relações com investidores, talentos, anunciantes, etc.”, diz a ação.

“Os comentários levados a termos pela ré abalaram enormemente a imagem desta emissora. Tais ataques repercutiram terrivelmente entre seus telespectadores e o público em geral. A autora, empresa televisa e de mídia reconhecida nacionalmente, teve sua honra objetiva completamente maculada por comentários abusivos e sem qualquer base factual”, alegam.

O que a defesa de Tatá Werneck diz?

Ao portal ‘Notícias da TV’, do UOL, o advogado de Tatá, Ricardo Brajterman disse: “A RedeTV! perdeu completamente o senso do ridículo. Esse processo, sim, é uma piada infame, fadado ao insucesso. A fala da Tatá está dentro do limite constitucional da liberdade de expressão e da liberdade artística, em nenhum momento houve discurso de ódio e muito menos, por exemplo, uma manifestação para que boicotem a emissora, o que poderia, em tese, gerar algum dano. A visão da RedeTV! é tão obtusa que não conseguiu enxergar que a manifestação da Tatá foi positiva para o canal. Essa ação é um tiro no pé, pois é nítido o interesse de escuso de abocanhar uma indenização indevida, fomentando a ‘indústria do dano moral’. Entretanto, se a RedeTV! está tão desesperada por dinheiro, a ponto de fabricar um processo totalmente descabido para pedir R$ 50 mil a Tatá, eu posso tentar convencer minha cliente a doar o vestido que ela usou no Prêmio Multishow, e eles ainda podem ficar com o troco.”.

Tatá se manifesta

Através da rede social do Twitter, a apresentadora do ‘Lady Night’, se manifestou sobre o episódio, compartilhando um print de uma publicação de Marcelo de Carvalho, vice-presidente da Rede TV!, onde ele diz: “Minha solidariedade ao Faustão. Isso de ‘politicamente correto’ é um SACO. Coisa de patrulhinha de esquerda. Todo mundo sacaneava todo mundo, todo mundo levava na boa. Agora é ‘bullying’. Fala de inteligência, idiotice. Daqui a pouco nem piada pode mais”.

A mãe de Clara Maria ainda resolveu dar uma ‘cutucada’, ao publicar a seguinte mensagem: “Com medo da Globo e Multishow descobrirem que faço piadas muito piores sobre o orçamento deles”.

C medo da globo e multishow descobrirem que faço piadas mto piores sobre o orçamento deles — Tata werneck (@Tatawerneck) December 28, 2020

