Aniversário de São Paulo: 12 lugares para provar a gastronomia da cidade

Aniversário de São Paulo – A cidade de São Paulo é conhecida, entre outras coisas, pela sua vasta gastronomia. É possível encontrar pratos de culinárias do mundo todo na capital paulista, desde brasileira até vietnamita. Bares e padarias também engrossam o cenário gastronômico. Pensando nessa variedade e qualidade, no aniversário de São Paulo o DCI preparou uma lista com os principais lugares para comer na cidade. Então, confira locais que você não pode deixar de conhecer para entender a diversidade que essa metrópole abriga.

Famiglia Mancini

Esse restaurante é um clássico de São Paulo, localizado em uma rua charmosa e emblemática da cidade, o Famiglia Mancini serve pratos italianos para grandes grupos de pessoas. Além de contar uma decoração clássica e rustica. É um marco para quem quer conhecer a culinária italiana em São Paulo.

Endereço: Rua Avanhandava, 81.

Café Girondino

Um café tradicional, localizado no centro histórico de São Paulo, serve lanches, sobremesas, além de massas, pratos grelhados, aperitivos e cerveja. A decoração é clássica e torna o lugar aconchegante. Ideal para quem está visitando o centro da cidade.

Endereço: R. Boa Vista, 365

Bar do Mané – Aniversário de São Paulo

Conhecer São Paulo implica em conhecer sua iguaria mais famosa também, que é o sanduiche de mortadela servido no mercado municipal. O Bar do Mané foi fundado em 1933 e serve o lanche mais tradicional da cidade, além de fazer sua versão com queijo.

Endereço: Rua da Cantareira, 306, rua E box 14.

Mocotó

Para quem quer provar mais da culinária brasileira, o Mocotó é uma ótima opção. Sob comando do chef Rodrigo Oliveira, o restaurante serve pratos típicos do nordeste do Brasil. Lá você pode provar o famoso dadinho de tapioca, além de uma caipirinha de caju.

Endereço: Av. Nossa Sra. do Lorêto, 1100.

D.O.M

O renomado restaurante do chef Alex Atala é procurado pelos amantes da gastronomia. O D.O.M é detentor de duas estrelas no Guia Michelin. Para quem quer experimentar uma culinária diferente e inovadora e estiver disposto a gastar um pouco mais, o restaurante é uma ótima opção.

Endereço: Rua Barão de Capanema, 549

Casa do porco – Aniversário de São Paulo

Como o nome já diz, esse restaurante tem o porco no centro dos seus pratos principais. O chef do lugar é Jefferson Rueda. O bar descontraído e casual é considero o 8º Melhor Restaurante da América Latina. Para pegar lugar, é bom chegar cedo.

Endereço: R. Araújo, 124

Bar da dona onça

O bar da dona onça serve diversos tipos de comidas, aperitivos e bebidas. O ambiente é super charmoso e fica localizado em um marco da cidade de São Paulo, o edifício Copan. Uma curiosidade é que a chefe do local é Janaína Rueda, esposa de Jefferson Rueda.

Endereço: Edifício Copan – Av. Ipiranga, 200 – 27 e 29

Z deli – Aniversário de São Paulo

A Z Deli é considerada por muita gente a melhor hamburgueria da cidade de São Paulo. Além dos hambúrgueres tradicionais, é possível provar comidas como bagels, pastrami ou club sandwich. A porção de batatas fritas com pastrami é um marco da casa.

Endereço: R. Francisco Leitão, 16

Estadão bar e lanches – Aniversário de São Paulo

Esse é outro clássico de São Paulo, fora da época de pandemia, o Estadão funciona 24h por dia, servindo seus famosos lanches. Mas além deles, a feijoada costuma ser muito servida para os clientes também. O ambiente é simples e fica no centro da cidade.

Endereço: Viaduto Nove de Julho, 193

Bar do Veloso

O Bar do Veloso é o típico lugar para comer comidinhas de boteco acompanhado de uma cerveja gelada. O carro chefe do local são as coxinhas, que ganharam o coração dos clientes. O bar fica na Vila Mariana e tem um clima descontraído.

Endereço: R. Conceição Veloso, 54

Pizzaria Speranza

Não é possível falar de São Paulo sem lembrar das famosas pizzas. A Speranza é uma pizzaria tradicional na cidade, considerada por muitos como a melhor da capital. O clima é clássico e italiano. Além disso, você também pode provar o famoso pão com linguiça do local.

Feiras de rua – Aniversário de São Paulo

Outro local gastronômico em São Paulo são as feiras de rua, que são montadas ao ar livre. Você pode comprar frutas, verduras, legumes e ainda comer um pastel frito na hora. Também é possível visitar as feiras livres no bairro da Liberdade e provar pratos típicos da culinária oriental.