Após polêmica, Tadeu Schmidt dá recado sobre religião no BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo no BBB 23 na noite desta segunda-feira de Carnaval, 2o de fevereiro, para conversar com os brothers sobre religião. O assunto viralizou nas redes sociais hoje após o trio Key, Gustavo e Cristian fazer comentários sobre Fred Nicácio, que é candomblecista.

O que Tadeu Schmidt falou sobre religião?

"Fé tem tudo a ver com Carnaval e tem tudo a ver com vocês aí dentro também. Eu reparei várias coisas. Sapato tem um tatuagem linda escrita Jesus nas costas, a gente vê o Fred Nicácio com sua guia rezando sempre, Gustavo rezando de joelhos.", começou.

E continuou: "Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa. Aqui tem católico, tem evangélico, tem gente que acredita em tudo, gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica religião. Cada um com sua crença, e respeito tem que estar acima de tudo".

Tadeu completou: "Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior do que as outras, não tem religião do bem e religião do mal. Todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração. É assim no Brasil, é assim no BBB".

Assista ao vídeo sobre religião no BBB 23

.@tadeuschmidt: "Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior que as outras. Não tem religião do bem, religião do mal... Todas têm os mesmos direitos. Todas têm a nossa admiração" #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/tehz1VdjFM — Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2023

Enquete BBB 23: Ricardo 'alface' deve sair?