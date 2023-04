Final tem baixa quantidade de votos no BBB 23; veja o ranking dos piores

Quantidade de votos do BBB 23 é baixa e audiência foi a pior entre as finais do reality show - Foto: Reprodução/Globo

Amanda foi campeã do BBB 23 com 68,9% dos 76 milhões de votos.

O Big Brother Brasil 2023 chegou ao fim e Amanda é a campeã do BBB 23. A sister recebeu 68,9% dos votos, mas o que impressionou o público foi a quantidade de votos do BBB 23 somados nesta final, que não chegou nem aos 100 milhões. No total, a disputa entre Amanda, Bruna e Aline conquistou apenas 76,2 milhões.

Esta não foi a única berlinda com baixa adesão de votos na edição. No último paredão da temporada, que definiu quem seria finalista entre Aline Wirley, Larissa e Bruna Griphao, foram apenas 22,1 milhões. A quantidade de votos é baixa para os padrões do programa, principalmente o assumido nos últimos anos, em que o reality show contou com votações marcantes como a eliminação de Felipe Prior no BBB 20, que somou 1,5 bilhão, entre outras berlindas que fizeram barulho.

Qual foi a quantidade de votos do BBB nas últimas finais

A final do Big Brother Brasil do ano passado deu o prêmio para Arthur Aguiar e somou a segunda maior votação da história do programa. Foram 751 milhões de votos contabilizados pela enquete do programa. Desse número, 68,96% foram destinados a Arthur. Paulo André foi o segundo colocado, com 29,91%, e Douglas Silva ficou com apenas 1,13% da preferência.

No BBB 21, que deu o prêmio para Juliette, a quantidade de votos também foi bem alta: 633 milhões. A paraibana é uma das campeãs do reality show com a maior porcentagem da história. Ela recebeu 90,15% dos votos e assumiu o Top 3 do ranking, ficando atrás apenas de Diego Alemão do BBB 7, que somou 91% da preferência do público, e Fael Cordeiro, que conquistou 92% na final do BBB 12.

Apesar de vários paredões que marcaram história no BBB 20, como a disputa de 1,5 bilhão de votos, o paredão entre Juliette, Rodolffo e Sarah que bateu a marca de 654 milhões, a berlinda de eliminação de Carla Diaz que somou 535 milhões, entre outros, a quantidade de votos da final da temporada que rendeu o título de campeã para Thelma Assis não foi revelada pela emissora.

Na época, a decisão gerou insatisfação entre mídia e público e Boninho foi questionado nas redes sociais sobre o assunto, mas brincou que "esqueceu" a quantidade de votos da final porque "ficou emocionado", segundo publicou na época o colunista Mauricio Stycer, do UOL.

Audiência da final do BBB 23 é a pior da história do programa

Não foi apenas a quantidade de votos desta final do BBB 23 que deixou muita deixa de queixo caído, mas também a baixa audiência. Segundo dados do Ibope Kantar - ao que colunista Fefito do UOL teve acesso - esta recente final do reality show marcou apenas 19,5% pontos. Esse é o pior resultado da história do programa, cujo o recorde de final menos assistida pertencia ao BBB 14, que somou apenas 23,7 pontos.

Veja como foi a final que premiou Amanda:

🏆 Amanda é a campeã do #BBB23 com 68,9% dos votos. Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,96 % e Bruna Griphao em terceiro com 14,14% dos votos. #RedeBBB #FinalBBB23 pic.twitter.com/sYp8P5g01d — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2023

Quem também contou com audiência baixa na grande final foi o BBB 19, com 25,1 pontos. O BBB 22 também ficou no final da lista, empatando com o BBB 11, ambos marcaram 25,9 pontos na média.

Para se ter uma noção, as edições exibidas durante a pandemia, 2020 e 2021, ficaram na casa dos 30 pontos. A vigésima primeira edição bateu 34,1 pontos e a anterior ficou com 34 pontos. As maiores audiências do reality show foram contabilizadas em suas primeiras dez temporadas, sendo o BBB 1 a maior delas, batendo o recorde de 59 pontos na época.

Veja o ranking de audiência de todas as finais do Big Brother Brasil:

BBB 1: 59 BBB 5: 57 BBB 4: 56 BBB 3: 55 BBB 6: 51 BBB 7: 48 BBB 8: 46 BBB 2: 45 BBB 9: 41 BBB 10: 41 BBB 21: 34, 1 BBB 20: 34 BBB 18: 33 BBB 16: 29,3 BBB 17: 29,1 BBB 13: 29 BBB 15: 26,5 BBB 12: 26 BBB 11: 25,9 BBB 22: 25,9 BBB 19: 25,1 BBB 14: 23,7 BBB 23: 19,5

