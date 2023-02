BBB 23: o que aconteceu com Fred Nicácio e Cara de Sapato na festa?

A festa que rolou na noite de sexta-feira, 24, rendeu uma grande treta entre Fred Nicácio e Cara de Sapato. A discussão começou quando o lutador de MMA questionou o médico se ele havia sugerido para os membros do Fundo Mar votarem nele para o paredão. O clima esquentou entre os dois, que precisaram ser separados por outros brothers.

Como começou a treta entre Fred Nicácio e Cara de Sapato?

Cara de Sapato chamou Fred Nicácio para conversar após ficar incomodado com uma situação que descobriu mais cedo. “Chegou até mim que quem botou o meu nome lá foi você”, questionou o lutador.

Fred perguntou do que se tratava e Cara de Sapato respondeu que estava se referindo ao paredão. "Como é que é? Quem te falou isso, Sapato?”, pergunta o médico. O atleta afirma que a pessoa que lhe contou pediu para que ele não falasse quem foi - quem passou a informação foi Gustavo. "Mas se te falaram, tem que ter o endereço, eu quero saber quem foi pra poder perguntar pra ela de onde que essa pessoa tirou isso”, insistiu Nicácio.

O lutador questiona se aquilo é verdade, o que irritou o médico. “Mas aí alguém te fala alguma coisa sobre mim e você acredita?”, disse Nicácio.

A conversa seguiu, mas o clima começou a esquentar entre os dois. “Olha o que você está fazendo, Sapato. Fofoquinha, historinha. De larga e traz”, diz Fred Nicácio. “Você não mudou sua atitude”, rebate o lutador. “Você está rancoroso, melhore”, responde o médico.

Domitila Barros e Key Alves chegam para separar os dois brothers, enquanto Nicácio chama Cara de Sapato de babaca. "Faz fofoquinha. Fofoqueiro. Fofoquinha com Black, com ela, querendo falar isso e querendo falar aquilo", diz Fred Nicácio.

Cara de Sapato também acusa o médico de fazer fofoca: "ele que fica fazendo fofoca. Tá falando que eu estou fazendo fofoquinha. Querendo opinião das pessoas, agora não posso saber?"

É sério que o insuportável cara de sapato chamou o Fred Nicacio de maldoso enquanto defende Gabriel Abusivo? Gabriel cotovelada na boca de mulher: é só um menino. Fred gratuitamente perseguido por cara de sapato: maldoso. #BBB23 pic.twitter.com/PscRpM19Fw — ❝ иυνєм ❞ 🤏🏾 (@nuvemgris) February 25, 2023

Bruna Griphao se envolve na briga

Enquanto a treta rolava, Bruna Griphao acabou se envolvendo na discussão. A sister observava a briga quando foi questionada por Nicácio e não gostou da atitude do médico.

"Ô, Bruna. Ninguém falou com você. Para de escândalo. Menos", diz Nicácio. Outros brothers chegaram para separar a briga, incluindo Cara de Sapato. "Fred, quem causou tudo isso foi você", disse o lutador de MMA.

"Toma tenência da sua vida. Para de falar assim porque você não está dando show, porque aqui não é o seu show. Eu tenho educação, se você não tem, o problema é seu", dispara Bruna. Fred continuou dizendo que a atriz adora se meter na briga de outras pessoas. "Você quer gritar? Eu sei gritar mais alto. Você quer dar show? Eu sei dar mais show. Você é um babaca", responde a loira.

A confusão generalizada seguiu acontecendo na sala da casa mais vigiada do Brasil, com Nicácio chamando Cara de Sapato de rancoroso e fofoqueiro. "Você que não tem argumentos. Você sabe que você errou", dispara o lutador. A briga foi interrompida por Domitila Barros, que puxou Fred Nicácio para o banheiro.

A rivalidade entre Fred, Cara de Sapato e Bruna começou ainda na primeira semana do programa, quando o médico retornou do Quarto Secreto e contou para a atriz que o lutador de MMA mudava de assunto quando ela chegava. Após a fofoca chegar aos ouvidos do atleta, Sapato questionou o médico diversas vezes, mas os dois seguiram sendo adversários no jogo mesmo após terem conversado sobre o assunto, que sempre ressurge entre eles.

