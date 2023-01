BBB 23: que dia é a volta do quarto secreto; apenas um brother retorna

A dinâmica do quarto secreto irá começar nesta terça-feira (24) no BBB 23. Mas a pergunta que não quer calar é: quando o vencedor retorna ao confinamento? O grande momento que surpreenderá os brothers e sisters será ainda nesta semana e com exibição ao vivo. As duplas que disputam neste paredão são Fred Nicácio e Marília e Key Alves e Gustavo.

Quarto secreto do BBB 23 termina na quinta-feira (26)

O quarto secreto do BBB 23 começará nesta terça-feira (24) e terminará na quinta-feira (26). Durante estes dois dias, a dupla escolhida pelo público viverá nesse espaço separado e pelo que se espera, terá acesso às câmeras do programa. Sempre que há essa dinâmica no reality show, o brother ou sister consegue ouvir o que os participantes estão falando na casa por meio de um telão ou televisão.

E para que não fique dúvidas, este não é um paredão falso de fato, pois a dupla não voltará ao jogo junta. Esta berlinda é apenas parcialmente falsa, pois um brother irá retornar ao confinamento, enquanto o outro será eliminado de verdade.

Ao que tudo indica, o retorno do vencedor da berlinda será durante o programa ao vivo. E por que isso? Vamos explicar: quando o quarto secreto do Big Brother Brasil é depois de um paredão falso, o público é informado sobre a hora da aparição do brother de volta ao confinamento e não há mais votação para definir nada. Nas duas últimas edições, o retorno foi durante a manhã.

No entanto, a dinâmica é diferente no BBB 23. Enquanto a dupla estiver no quarto secreto, uma votação estará rolando no site oficial do reality show para definir quem fica e sai. É muito incomum que o programa da Globo encerre uma votação fora do programa ao vivo diário, por isso, a enquete só deve ser finalizada no período da noite, quando a edição já estiver no ar.

A eliminação de um dos dois e o retorno do outro deve ser logo no começo do programa, pois quem vencer a dinâmica terá o poder de vetar alguém da próxima prova do líder. Assim, ele ou ela deve retornar antes do início da disputa, que é sempre durante o programa ao vivo de quinta.

