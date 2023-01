Fred Nicácio e Marília estão no paredão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Como está a votação do BBB 23: parcial do paredão indica 1º eliminado

Fred Nicácio e Marília disputam entre si a chance de retornar ao BBB 23 na quinta-feira, 26. A dupla, que foi a mais votada pelo público na primeira etapa do paredão, está no Quarto Secreto enquanto uma nova votação acontece.

As parciais das enquetes extraoficiais já mostram quem deve ser o primeiro eliminado do programa.

Quem será o primeiro eliminado na votação do BBB 23?

A votação indica que a maquiadora Marília deve ser a primeira eliminada desta temporada, de acordo com a enquete BBB 23 do DCI.

Em consulta realizada às 08h30 desta quarta-feira, véspera da eliminação, a maquiadora liderava com 58,4% dos votos. Fred está em segundo lugar, com 41,6%.

O resultado da votação é parecido no UOL. A loira tem a maior porcentagem de votos para ficar, com 55,04% dos votos, enquanto o médico soma 44,96%.

Fred e Marília foram a dupla mais votada na primeira etapa do paredão, com 69,26% dos votos contra Key Alves e Gustavo, que receberam apenas 30,74%. O médico e a maquiadora foram os escolhidos pela casa durante a formação da berlinda, com seis votos.

Os dois chegaram no Quarto Secreto na noite da última terça. Assim como nos anos anteriores, foram disponibilizados cards para que eles pudesse ver e ouvir o que acontece dentro da casa mais vigiada do Brasil. O retorno do escolhido pelo público acontece na quinta-feira, 26.

Quando será a primeira eliminação do BBB 23?

A primeira eliminação do BBB 23 ocorre nesta quinta-feira, 26 de janeiro. Um deles ganhará a chance de voltar ao jogo, enquanto o outro se despede de vez da competição pelo prêmio milionário. A produção ainda não divulgou o horário em que a decisão do público será comunicada.

O brother que ganhar a chance de voltar para a casa estará imune na formação do segundo paredão da temporada, que acontece no próximo domingo.

Todos os detalhes da eliminação, retorno para a casa e a realização da segunda Prova do Líder da temporada serão exibidos durante o programa ao vivo de amanhã. A edição está marcada para começar às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

O público também pode acompanhar o programa pelo Globoplay. A plataforma de streaming libera gratuitamente o sinal da emissora mediante cadastro. Já os fãs mais ávidos podem optar por assinar um dos planos pagos que dão acesso às câmeras do reality durante 24 horas por dia.

Votação GShow

A votação no Gshow para eliminar Fred Nicácio ou Marília já está aberta. Os fãs podem participar até amanhã, dia da eliminação. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Gshow no navegador de seu smartphone ou celular (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: clique em 'Quem você quer eliminar do BBB 23?'

Passo 3: o sistema solicita que os usuários tenham uma conta Globo.com para votar. Quem já tem cadastro, basta fazer o login. Internautas que nunca participaram da votação precisam se registrar e informar os dados solicitados pela plataforma;

Passo 4: clique na nome do participante que você deseja eliminar do programa;

Passo 5: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto.

