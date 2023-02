De 'sonso'a 'fraco': veja o 3º jogo da discórdia do BBB 23 completo

Jogo acontece na véspera do resultado do paredão do BBB 23 e agitou os ânimos dos participantes

O BBB 23 apresentou na noite de segunda-feira, 6, o terceiro jogo da discórdia da edição e dessa vez a dinâmica distribuiu plaquinhas nada amigáveis. Para ter ideia, até os grupos podem estar perto do fim após o encontro, que só terminou por volta das 01h30 da madrugada.

Os emparedados Tina, Cezar e Gabriel levaram a pior no jogo com 5 placas cada um. Entre os adjetivos negativos mais usados estavam "Grosseiro (a)", "Dono(a) da Casa"; "Venenoso (a), "Sonso (a)" e mais.

Já Bruna Griphao,

Domitila Barros, Fred, Gustavo, Key Alves, MC Guimê e Sarah Aline não receberam nenhuma placa

Como foram as plaquinhas do jogo da discórdia?

Acompanhe em tempo real a distribuição de plaquinhas no jogo da discórdia:

Gabriel Santana no jogo da discórdia BBB 23

Grosseiro: para Ricardo. "Não sabe se expressar muito bem".

Sonsa: Paula. "Quer se fazer de amiga de todo mundo".

Cezar no jogo da discórdia do BBB 23

Mosca-morta: Aline Wirley

Dono(a) da casa: Ricardo

Tina

Mentiroso: Cara de Sapato. Ela relembra uma conversa que teve com o brother sobre o Cinema do Líder, em que ele disse que ainda não tinha escolhido as pessoas para o Cinema do Líder. "Ele deixou claro que eu não sou uma pessoa que seja prioridade dele";

Fraca: Marvvila. "Alguém dizer que não sabe jogar esse jogo é uma pessoa fraca".

Amanda

Covarde: Gabriel

Venenoso: Fred Nicácio

Larissa

Venenoso: Cristian

Sonsa: Paula

Guimê

Covarde: Cezar

Sonso: Gabriel Santana

Ricardo

Sonso(a): Gabriel Santana

Mosca-morta: Cezar

Aline

Sonso(a): Gabriel Santana

Fraco(a): Cezar

Cara de Sapato | Jogo da discórdia BBB 23

Venenoso: Fred Nicácio

Grosseira: Tina

Bruno

Venenoso: Fred Nicácio. "Achei você uma cobra peçonhenta quando diz que eu tenho piadas maliciosas com meu grupo".

Fraca: Marvvila. "Acho que você só dá um show na festa. Você não se entrega no jogo, não entrega nada".

Cristian

Venenosa: Larissa

Grosseira: Tina

Marvvila

Insuportável: Bruno. "Ele falou que eu sou uma pessoa fraca, mas nunca tentou me entender (...) Você está sempre procurando falar uma frase de efeito".

Grosseira: Tina. "Já tem tempo que eu pensava isso, mas queria observar antes (...) Algumas situações aqui na casa achei você seca, meio grossa, e não gostei dessas atitudes".

Sarah Aline

Fraco(a): Cristian

Sonso(a): Bruno

Paula | Jogo da discórdia BBB 23

Hipócrita: Gabriel Santana

Grosseiro(a): Larissa

Domitila

O(a) dono(a) da casa: Ricardo

Traíra: Cristian

Fred

Traíra: Cristian

Sonso(a): Cezar

Gustavo | Jogo da discórdia BBB 23

Fraco(a): Bruno

Grosseiro(a): Tina

Bruna Griphao

Hipócrita: Fred Nicácio. "Quando ele voltou do Paredão falso, me senti muito acolhida por ele. Em contrapartida, as atitudes deles não condizem com isso. Sinto uma hipocrisia. Quando eu me preocupo muito com uma pessoa, eu abriria [as situações] para ela".

Fraco: Cezar Black. "Sinto falta de ver a sua força. Você tem que ser mais pulso firme e mostrar para o que veio. Acho que você não tem que ter medo de seguir seu coração".

Fred Nicácio

Mosca-morta: Amanda. "Ela falou que não tem voz, não tem vez. Acho que você pode fazer isso acontecer".

Fraco: Bruno. "As piadas, os comentários, as falas. Não tem força nenhuma em questão de movimentar jogo. Soa mal você falar no tom de uma pessoa. Você não é uma pessoa agradável. Ninguém gosta de ser alvo desse tipo de graça. Isso te enfraquece."

Key Alves

Fraco(a): Tina

O(a) dono(a) da casa: Ricardo

FIM DO JOGO!

Quem está no paredão da semana?

Tina, Gabriel e Cezar estão no terceiro paredão do BBB 23. Como de costume, a formação do paredão começou com o anjo e Cristian, vencedor da prova, deu o colar da imunidade para Key.

Em seguida, Gustavo, líder da semana, indicou Tina. Já Gabriel foi parar no paredão por causa do big fone e e puxou Amanda para a berlinda.

Mas a formação do terceiro paredão não parou por aí. Os confinados, com exceção do líder, deram continuidade à votação no confessionário. A maioria dos votos foi contra Cezar.

Para finalizar a dinâmica, três participantes tentaram a sorte na prova bate-volta e Amanda conseguiu escapar do paredão.

Resumo da votação | 3º paredão

Total de votos do confessionário: 9 votos em Cezar

Indicação do líder: Tina

Big fone: Gabriel

Contragolpe: Amanda