Enquete BBB 23 + Votação: quem volta do quarto secreto?

Enquete BBB 23 + Votação: quem volta do quarto secreto?

A enquete BBB 23 quer saber quem volta do quarto secreto entre Fred Nicácio e Marília, dupla que ficará até quinta o local. O público é quem encolhe os rumos do jogo, então acompanhe a votação em tempo real.

Acompanhe tudo do BBB 23

Enquete BBB 23

O resultado da enquete BBB 23 será anunciado na quinta. Continue votando até lá:

Votação Gshow

O resultado oficial da enquete BBB 23 será conhecido pelo público na noite de quinta-feira, 26 de janeiro, pelo apresentador Tadeu Schimidt. Até lá, continue votando pelo Gshow. Para votar, basta visitar o endereço www.gshow.globo.com. Por lá, é só localizar a enquete oficial e escolher qual dos participantes deverá deixar o reality nesta semana. Com a escolha feita, basta clicar na opção que deve ser eliminada, confirmar a escolher na caixinha “Sou Humano” e, depois, clicar em “Votar”.

Ao final do processo, uma mensagem de confirmação de voto será exibida pela Rede Globo. O voto pode ser repetido quantas vezes o usuário quiser.

Agora vamos ao passo a passo de como votar no BBB 23:

1 - Passo 1: acesse o site do Gshow e clique no menu que fica no canto superior esquerda da tela para encontrar a opção "realities" e em seguida "BBB 23". Caso queira ir direto para essa página, é só usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

2 - Passo 2: para quem você tenha a permissão de votar, será necessário que tenha login e senha no site. Se tiver, ótimo. Caso ainda não tenha, clique em "entrar" no cantor superior direito e depois em "cadastre-se";

3 - Passo 3: você terá que informar alguns dados pessoais como nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Fique tranquilo que não será necessário pagar nada;

4 - Passo 4: agora que você está logado em sua nova conta, é só clicar na enquete BBB 23 no Gshow.

5 - Passo 5: selecione qual dupla será votada para o quarto secreto do BBB 23. Você terá que passar pela verificação de robôs ao apertar a caixinha "sou humano" e em seguida seu voto será confirmado. Caso queira repetir o processo, clique em "votar novamente".