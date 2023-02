Festa do BBB 23 hoje terá shows de Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais

Primeira festa do BBB 23 foi com a Anitta - Foto: Globoplay/reprodução

Para encerrar a semana do BBB 23, hoje, os brothers vão ganhar uma festa com direito aos shows de Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais . Nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o programa está previsto para começar às 22h23, de Brasília.

Como vai ser a próxima festa do BBB 23

Do pagode ao sertanejo, o repertório da Festa do BBB 23 terá artistas populares na cena musical brasileira. Enquanto Felipe Araújo faz sua primeira apresentação presencial na casa, Simone Mendes e o grupo Menos É Mais retornam ao palco do BBB para cantar seus respectivos sucessos.

A cenografia da Festa do BBB 23 promete proporcionar aos brothers e sisters uma verdadeira imersão no universo de um festival, com sets especiais para fotos, um estúdio para brincarem de apresentadores e uma tela que exibe os melhores momentos dos shows. No bar, os participantes poderão experimentar receitas variadas de drinks e, durante a festa, acessórios como copos, leques, óculos luminosos e outros elementos darão a cara de um grande evento.

Para o figurino, peças monocromáticas vestirão os confinados na noite de curtição. Completando a diversão, um simulador giroscópico será instalado no gramado da casa.

Ainda hoje, Cara de Sapato ganha sua festa do líder

Além da exibição diária na TV Globo, o BBB pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta com 11 câmeras ao vivo, um mosaico com sinais simultâneos, dispõe do programa na íntegra, edições do ‘Click BBB’ e o ‘Bate-papo BBB’.

