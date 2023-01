Fred ou Marília? Porcentagem da votação BBB 23 Gshow aponta eliminado

A segunda etapa do paredão do BBB 23 está sendo disputada por Fred Nicácio e Marília, e apenas um deles ganhará a chance de retornar para a casa mais vigiada do Brasil. A votação segue aberta no Gshow, mas as parciais já apontam quem deve ser o primeiro eliminado desta temporada.

Como está a votação do BBB 23?

O cenário está desfavorável para Marília, que deve ser a primeira eliminada do BBB 23. Em consulta realizada às 09h50 na enquete do UOL, a maquiadora liderava a votação com 52,27% dos votos e deve deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Fred Nicácio vem logo atrás, com 47,73%. A diferença diminuiu nas últimas horas - às 08h30, a porcentagem de Marília chegava em 58,4% dos votos.

O resultado é o mesmo na enquete do DCI. A sister do grupo está na frente, com 53,3% dos votos, enquanto o médico soma 46,7%. Vale lembrar que as pesquisas não tem qualquer influência em relação ao resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente pelo Gshow.

Na primeira semana do BBB 23, o público precisava escolher uma das duplas emparedadas para ir ao Quarto Secreto, mas a dinâmica não se trata de um paredão falso como nas outras edições. A berlinda está sendo realizada em duas etapas, e agora os escolhidos pela audiência competem entre si pela chance de retornar ao jogo.

Enquanto a votação segue no Gshow, Fred e Marília assistem a alguns trechos do que está acontecendo na casa. Eles possuem cinco cards que dão direito a cinco minutos de áudio que podem ser usados por eles ao longo da estadia no cômodo.

Fred: o brother tem 35 anos e é médico e fisioterapeuta. Ele ficou mais conhecido por apresentar o reality show Queer Eye Brasil, da Netflix. Ele é casado com o dentista Fábio Gelonese, com quem vive uma relação aberta. Os dois atualmente moram em Bauru, no interior de São Paulo.

Ao longo de sua participação no BBB 23, se tornou rival de Gabriel. Ele também teve conflitos com grande parte da casa e foi um dos alvos do primeiro Jogo da Discórdia.

Marília: a sister tem 32 anos e é maquiadora. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a participante do grupo Pipoca já entrou na competição com mais de 800 mil seguidores. Ela também trabalha como influenciadora digital e empreendedora.

A maquiadora também foi alvo de Gabriel na primeira semana. Apesar da boa relação com Nicácio, o médico muitas vezes atribuiu a ela a falta de sintonia com os demais participantes do programa.

Quando será a eliminação?

A primeira eliminação do BBB 23 acontece na quinta-feira. Ainda não se sabe em qual horário a decisão do público será anunciada por Tadeu Schmidt e como será o retorno de um deles para a casa mais vigiada do Brasil.

O brother que voltar ao confinamento estará imune e não poderá ser votado durante a formação do paredão do próximo domingo. Todos os detalhes poderão ser assistidos pelo público no programa que vai ao ar a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

Esse é o terceiro ano consecutivo que o Big Brother Brasil realiza a dinâmica do Quarto Secreto. Em 2021, Carla Diaz venceu o paredão falso e ganhou a chance de ver e ouvir trechos do jogo. Em 2022, foi a vez de Arthur Aguiar receber o benefício do jogo e se consolidar como o favorito ao prêmio.