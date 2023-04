Gshow votação BBB 23: como votar para eliminar Aline, Bruna e Sarah

O paredão da temporada tem 3 participantes e é a votação BBB 23 no Gshow que vai definir quem sai e quem continua na casa lutando pelo prêmio milionário. A eliminação de Aline, Bruna e Sarah será no domingo, 16 de abril, após o Fantástico. O reality show está na reta final e já ativou o modo turbo.

Gshow votação BBB 23

A votação BBB 23 do Gshow é a única enquete oficial do programa, então para eliminar um participante é necessário que seus votos sejam depositados lá. Qualquer outra enquete ou parcial não interfere no resultado do reality show. Além disso, o Gshow não mostra como anda a votação em tempo real, o programa só revela os números computados na berlinda - e a porcentagem de cada emparedado - depois que a votação é encerrada no domingo, 16.

A votação está acirrada!

Como votar no site do Gshow

Para eliminar será necessário ter um cadastro no site oficial do reality. Caso nunca tenha participado de uma votação BBB 23 no Gshow, você terá que apertar o botão 'entrar', na lateral superior direita e depois em 'cadastre-se'. Informe o seu nome completo e data de nascimento, depois insira um e-mail válido.

Você receberá a confirmação por e-mail, siga os passos indicados e pronto, você já terá login e senha para acessar o site.Depois, entre na aba do Big Brother Brasil do Gshow e em seguida clique na enquete de votação do BBB 23. Confira os nomes e votos dos emparedados e clique em quem deseja eliminar, cuidado para não errar.

O próximo passo será selecionar a caixinha 'sou humano' e pronto, você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado. Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser, não há limite de votos.

Agora vamos ao passo a passo de como votar no BBB 23:

1 - Passo 1: acesse o site do Gshow e clique no menu que fica no canto superior esquerda da tela para encontrar a opção "realities" e em seguida "BBB 23". Caso queira ir direto para essa página, é só usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

2 - Passo 2: para quem você tenha a permissão de votar, será necessário que tenha login e senha no site. Se tiver, ótimo. Caso ainda não tenha, clique em "entrar" no cantor superior direito e depois em "cadastre-se";

3 - Passo 3: você terá que informar alguns dados pessoais como nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Fique tranquilo que não será necessário pagar nada;

4 - Passo 4: agora que você está logado em sua nova conta, é só clicar na enquete BBB 23 no Gshow.

5 - Passo 5: selecione qual brother deve ser eliminado. Você terá que passar pela verificação de robôs ao apertar a caixinha "sou humano" e em seguida seu voto será confirmado. Caso queira repetir o processo, clique em "votar novamente".

Big Brother Brasil 2023

O BBB 23 começou em janeiro e é um dos maiores realities do planeta. A 23ª temporada conta com convidados famosos e anônimos, e ainda estão na casa Larissa, Ricardo, Sarah, Aline, Bruna Griphao e Amanda.

O BBB 23 tem previsão de acabar em meados de abril. O programa dura cerca de três meses e costuma somar entre 90 e 100 episódios por temporada.

O prêmio deste ano será o maior da história do programa, pois será acumulativo. O campeão não receberá apenas R$ 2,2 milhões. No primeiro paredão da edição, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que semanalmente a quantia irá aumentar.

O Big Brother Brasil tem um formato que é conhecido mundialmente: os participantes convivem na mesma casa, criam provas e enfrentam votações para eliminar um dos colegas. O programa se tornou um fenômeno cultural no Brasil e é um dos mais assistidos do país, gerando grande audiência e discussões nas redes sociais.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil