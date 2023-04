Larissa é a última eliminada do BBB 23; veja a porcentagem

Larissa foi quem saiu do BBB 23 hoje com 49,98% dos votos, dos mais de 22 milhões no Gshow. A personal trainer enfrentou Bruna Griphao (41,95%) e Aline Wirley (8,07%) na última berlinda da temporada, mas ficou de fora da grande final. A paranaense caiu no paredão após perder a Prova da Finalista realizada na sexta.

Quem saiu do BBB 23 no último paredão?

Larissa deixa a casa mais vigiada do Brasil após levar a maioria dos votos no último paredão do BBB 23. A sister foi a segunda a deixar a Prova da Finalista, após sete horas de disputa, e foi direto para a votação popular.

A professora de Educação Física teve uma longa jornada dentro da casa. Assim que entrou no programa, se aliou a Bruna Griphao, sua dupla, com quem construiu uma forte amizade. As duas tiveram alguns desentendimentos, principalmente quando compartilharam a liderança, mas sempre conseguiram se resolver.

A sister engatou um romance com Fred, que também se tornou um de seus maiores aliados no jogo. Apesar de ter começado como uma das queridinhas do público, Larissa não conseguiu segurar o favoritismo e foi eliminada na 9º semana.

A participante, porém, ficou pouco tempo fora da casa mais vigiada do Brasil. O programa promoveu uma repescagem na semana seguinte para preencher as vagas deixadas pelas duas expulsões, e Larissa foi a mais votada, retornando ao jogo.

Larissa também teve alguns desafetos na casa, principalmente Domitila Barros. A paranaense não gostou nada de algumas falas da ativista social e logo foi tirar satisfação com a rival. Ela também não se dava bem com Gabriel, eliminado na segunda semana.

A sister tem 24 anos e é professora de educação física e personal trainer. Foi a participante que mais ganhou seguidores entre o grupo Pipoca, com 2,6 milhões de pessoas que a acompanham.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

1º paredão: Fred Nicácio x Marília (52,7%)

2º paredão: Gabriel (53,3%) x Domitila Barros x Cezar

3º paredão: Tina (54,12%) x Cezar x Gabriel Santana

4º paredão: Paula (72,5%) x Amanda x Mc Guimê x Bruno

5º paredão: quem saiu do BBB 23 foi Cristian (48,32%) x Ricardo x Fred

6º paredão: Gustavo (71,78%) x Fred Nicácio x Domitila Barros

7º paredão: Fred Nicácio (62,94%) x Cara de Sapato x Cezar

8º paredão: Key Alves (56,76%) x Sarah Aline x Domitila Barros

9º paredão: Larissa (66,75%) x Domitila Barros x Cezar x Ricardo Alface

10º paredão: Fred (50,23%) x Domitila Barros x Gabriel Santana

11º paredão: Gabriel Santana (56,45%) x Bruna Griphao x Aline Wirley

12º paredão: quem saiu do BBB 23 foi Marvvila (16,95%) x Larissa x Domitila Barros x Amanda

13º paredão: Fred Nicácio (51,14%) x Bruna Griphao x Sarah Aline

14º paredão: Cezar (48,79%) x Aline Wirley x Amanda

15º paredão: Sarah Aline (58,2%) x Bruna Griphao x Aline Wirley

16º paredão: quem saiu do BBB 23 foi Domitila Barros (59,94%) x Larissa (39,35%) x Amanda (0,71%)

17º paredão: Ricardo (68,86%) x Larissa (31,14%)

Quem está na final do BBB 23?

Amanda, Aline Wirley e Bruna são as sisters que estão na final do BBB 23. O público já pode votar em uma delas para ganhar o prêmio de R$ 2,8 milhões na próxima terça, 25, dia do último episódio da atual temporada.

A votação fica aberta por cerca de 48 horas no Gshow. Para escolher quem deve ser a nova milionária, basta ter uma conta Globo.com gratuita. O público pode participar quantas vezes quiser.

A final do BBB será televisionada ao vivo a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Trevessia. Além da TV, também é possível acompanhar gratuitamente pelo Globoplay. Depois do fim do programa, as finalistas participam de uma entrevista ao vivo com Patrícia Ramos e Vivian Amorim.

As finalistas também cumprem uma agenda com uma série de entrevistas nos próximos dias, incluindo o café da manhã com Ana Maria Braga, BBB - A Eliminação com Bruno de Luca e Ana Clara Lima, além do Domingão com Huck.