Líder do BBB 23, Gustavo vai mandar quem para o paredão?

Gustavo passou por sufoco e quase perdeu a chance de levar a coroa de campeão na terceira prova do líder da temporada. Porém, o empresário conquistou o poder mais cobiçado do confinamento nesta semana e já tem se planejado para a formação de paredão, que será no próximo domingo (5) no BBB 23.

Quem o líder Gustavo vai indicar ao 3º paredão do BBB 23?

Gustavo está com planos de indicar Tina para o próximo paredão do BBB 23. O brother já revelou suas indicações em duas conversas no confinamento, uma com seus aliados do quarto fundo do mar e outra apenas com sua parceira desde o início do jogo, Key Alves.

Na madrugada desta sexta-feira (3), logo após vencer a prova do líder, o brother comentou que quer indicar a angolano porque segundo ele, a modelo não joga.

"Mas só uma coisa importante ser falado. Juro, não quero mudar sua opção de voto, mas acho que a Tina tem uma representatividade muito foda dentro do BBB tá ligado? Ela é uma mulher preta africana", avaliou Gabriel Santana.

"Mas cara, beleza. Mas ela não joga, só toma banho, fica nos cantos, fica nos quartos. Nunca vi ela na piscina, nunca vi ela com a galera", respondeu o líder.

"Eu entendo esse seu lado porque hoje em dia tudo isso pesa, mas aqui dentro do Big Brother acho que não", também comentou Key com Gabriel. O papo continuou e os participantes continuaram avaliando a opção de Gustavo.

Cezar disse que não votaria na modelo, porque tem uma boa relação de conversa com ela, porém, completou: "mas acho que essa parada não tem a ver, metade da casa é negra cara".

"Não é questão de ser uma mulher preta, é uma mulher preta africana. Só acho que eu Gabriel, como jogador, não colocaria ela até que fosse muito necessário. Mas não quis falar isso para mudar sua estratégia de voto". "Sim, mas acho ela muito quieta", repetiu Gustavo.

Cowboy me surpreendendo, põe estratégia para jogo, e diz que vai indicar a Tina por ser planta para diminuir os votos do outro grupo. #bbb23 #Gustavo pic.twitter.com/E2Mkf8t6bm — Jaqueline Gomes (@JaqueGomes1941) February 3, 2023

Em outra conversa, desta vez apenas com Key na academia, Gustavo também falou sobre a indicação em Tina e comentou que acha a sister "grossa" com as pessoas da casa. "Nunca tive nada com ela, mas a gente nunca trocou ideia. Ela nunca me fez nada, mas tenho que colocar alguém [no paredão]", completou.

