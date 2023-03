Parcial da enquete BBB 23 UOL: quem sai entre Bruna, Aline e Gabriel

O 11º paredão está formado entre Bruna Griphao, Gabriel e Aline Wirley e a parcial da enquete BBB 23 já mostra quem está na frente para sair do reality. Veja quais são as porcentagens até agora.

Parcial do BBB 23 no UOL ATUALIZADA

Bruna Griphao é a participante que lidera a parcial da enquete BBB 23 do UOL até agora, faixa das 07h00 desta segunda-feira (27). A loira soma 49,83% dos mais de 49 mil votos contabilizados por enquanto.

Gabriel Santana vem em segundo lugar e com certa proximidade da adversária. Ele tem até o momento 43,61% da rejeição neste 11º paredão.

Quem tem respirado com alívio é Aline Wirley, que está na lanterna da votação com baixa porcentagem e tem mostrado poucas chances de eliminação esta semana. A sister tem apenas 6,56% dos votos para sair na parcial da enquete BBB 23 do UOL até agora.

Enquete BBB 23

Quem votou em quem no paredão

O décimo primeiro paredão do BBB 23 foi formado no último domingo, 26. Bruna Griphao foi a primeira sister a pisar na berlinda, pois foi indicação da líder Sarah Aline. Este foi o primeiro voto que a atriz recebeu na temporada. Ela era até então recordista da edição por não receber nenhum voto e assim nunca havia pisado em uma berlinda.

Depois, Amanda foi alvo da maior parte dos votos da casa e foi parar na briga por permanência. Ela pôde puxar alguém entre os menos votados devido ao seu poder coringa e por isso escolheu Gabriel Santana.

O rapaz teve direito a um contragolpe e escolheu Aline Wirley, que apesar de já ter sido votada na casa algumas vezes, nunca foi de fato ao paredão. Em seguida, foi realizada a prova bate e volta, que foi de sorte e acabou livrando Amanda da berlinda.

1 - Líder Sarah Aline votou em Bruna

2 - Larissa votou em Marvvila

3 - Fred Nicácio votou em Amanda

4 - Aline Wirley votou em Marvvila

5 - Domitila Barros votou em Amanda

6 - Bruna Griphao votou em Marvvila

7 - Gabriel Santana votou em Amanda

8 - Cezar votou em Aline Wirley

9 - Marvvila votou em Amanda

10 - Ricardo votou em Amanda

11 - Amanda puxou Gabriel com o poder coringa e brother usou contragolpe em Aline

Votação Gshow

O Gshow é o site oficial do reality show, é lá que você deve votar para eliminar Bruna Griphao, Aline Wirley ou Gabriel Santana. Não há parcial da enquete BBB 23 por lá, pois só são revelados os números oficiais da votação do programa após o encerramento dela na noite de eliminação.

Para votar no Gshow é necessário ter uma conta no site, mas a boa notícia é que o passo a passo é rápido e não exige nenhum tipo de pagamento.

Entre no site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois vá no menu da lateral esquerda para encontrar a página oficial do Big Brother Brasil, que você pode acessar direto com o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/.