Porcentagem do BBB 23 da tarde aponta quem sai no 5º paredão

A eliminação do quinto paredão está próxima! Na noite de terça-feira (21) descobriremos quem entre Ricardo, Cristian e Fred deixará o programa de uma vez por todas e se despedirá do prêmio milionário. Enquanto este dia não chega, conferimos a porcentagem do BBB 23 nas parciais das enquetes do DCI e UOL para saber como anda a votação.

Como está a porcentagem BBB 23 da tarde no UOL?

O UOL tem apontado a eliminação de Ricardo, que lidera a parcial do site. Na consulta realizada às 15h20 desta segunda-feira, o biomédico aparece com 58,13% de rejeição neste quinto paredão.

Ele é seguido por Fred, que está com 23,66% dos votos. Em último lugar está Cristian, com apenas 18,21% dos mais de 84 mil votos contabilizados até agora.

A eliminação de Ricardo vem sendo indicada pela enquete do portal desde sua publicação na noite de ontem, domingo (19). O brother tinha a maior porcentagem entre os três emparedados no período da noite, o que continuou na madrugada, na manhã e também tarde de hoje.

A única mudança foi na diferença entre a porcentagem do nordestino e seus concorrentes de berlinda. Desde então, ela diminuiu um pouco. Às 10h00 de hoje, o brother 61,40%. Desde então, seus números diminuíram 3,27%.

Enquete do DCI tem reviravolta e aponta eliminação de Ricardo

A enquete do DCI mudou de rumo nesta tarde de segunda-feira. Durante o período da manhã, a parcial apontava a saída de Cristian, mas agora é Ricardo quem fica em primeiro.

Atualmente, o biomédico lidera com 45,2% dos mais de 603 mil votos contabilizados. Isso significa que mais de 273 mil votos foram direcionados apenas para o participante.

Em segundo lugar está Cristian com 38,4%, o que equivale a 231 mil votos voltados para ele. Às 08h00 de hoje, o brother estava maior risco e apresentava 54,7% de rejeição. Seus números diminuíram durante a tarde e agora ele está em uma posição mais confortável no ranking.

Em último lugar está Fred, que respira com certa tranquilidade com seus 16,4%. Durante todo o tempo o jornalista esportivo ficou na lanterna da votação e com baixa porcentagem.

Tanto a enquete do DCI quanto UOL não afetam o jogo. Elas são apenas um espelho da votação do reality show.

Continue votando na enquete BBB 23 do DCI

Até quando pode votar na enquete do Gshow?

Você pode votar na enquete oficial do programa, a do Gshow, até a noite de terça-feira, 21 de fevereiro. A votação do site fica aberta durante o programa de eliminação e é encerrada ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt pouco antes do grande anúncio.

Não é necessário pagar nada para votar, só ter uma conta gratuita no site oficial da Rede Globo. O processo é rápido e simples e exige poucos dados pessoais. Se você nunca votou, fique de olho no passo a passo:

1 - Acesse o site do Gshow (no endereço https://gshow.globo.com/) e depois clique no menu do canto superior esquerdo para encontrar "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Você será redirecionado para uma página em que terá que clicar em "cadastre-se" para prosseguir.;

2 - Depois, você verá um formulário que terá que preencher com as seguintes informações: nome completo, e-mail (lembre-se de informar um e-mail válido, pois você terá que passar pelo processo de confirmação), senha que usará no site e então a sua data de nascimento;

3 - Estamos chegamos perto do final do cadastro, para terminar o processo é só selecionar a caixinha que confirma que você leu e concorda com os Termos de Uso e Política de Privacidade e por último apertar o botão "cadastrar";

4 - Agora, para votar você deve seguir para a página do reality show no Gshow, (https://gshow.globo.com/realities/bbb/), que fica nas abas superiores. Depois clique na enquete do BBB 23 que fica no começo desta página;

5 - Quase lá! Agora você vai escolher se vota em Ricardo, Fred ou Cristian e clicará no brother. Selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguarde pela mensagem que confirma o voto. Se quiser repetir, é só apertar "votar novamente". Lembre-se que o Gshow não mostra a porcentagem de votos em tempo real ou libera parciais antes do anúncio oficial do eliminado.