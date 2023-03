Quem atendeu o Big Fone? Veja como foi o recado do Big Boss

Big fone no jardim do BBB - FOTO: REDE GLOBO/reprodução

Dinâmica faz parte da formação do 8º paredão do BBB 23

Quem atendeu o Big Fone foi Cezar, que estava no paredão do BBB 23 e conseguiu se livrar da berlinda na noite desse sábado, 4 de março. Ele além de ganhar o direito de indicar alguém no domingo. Agora, Key continua na berlinda, conforme estratégia com seus aliados. O objetivo da jogadora de vôlei é ter direito ao bate-volta.

O que o Big Fone falou hoje?

"Atenção, preste muita atenção. Você deve salva imediatamente um dos indicados do último big fone. Caso você seja um desses emparedados, poderá se salvar", disse o big boss.

Após todos os brothers se reunirem no gramado para ouvir qual era a novida, xx anunciou que xx não estava mais no paredão. Agora, apenas xx continua no paredão, que será finalizado na noite de domingo com a indicação do líder e votação do líder, conforme prevê a dinâmica da semana no BBB 23.

Como Cezar foi salvo, ele também terá direito a uma indicação na formação de paredão de domingo, 5.

🚨 O BIG FONE TOCOU! 🗣️ Cezar atendeu e se salvou do Paredão! Neste domingo, ele terá que indicar uma pessoa na votação. #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/eLiitfh4uX — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2023



A partir de domingo, a votação para eliminar um deles será aberta no Gshow. Segunda é dia de Jogo da Discórdia, enquanto a eliminação acontece na terça-feira, 7.

Quarta (1º) - Big Fone

Quinta (02/03) - Prova do Líder

Sexta (03/03) - Festa

Sábado (04/03) - Prova do Anjo + Big Fone

Domingo (05/03) - Formação de Paredão e Prova Bate e Volta

Segunda (06/03) - Jogo da Discórdia

Terça (07/03) - Eliminação

Quem já atendeu o Big Fone?

Essa foi a quinta vez que o Big Fone tocou ao longo do BBB 23. Quatro brothers já atenderam ao telefonema do Big Boss e já indicaram, foram indicados ou livraram alguém do paredão.

Tina - A analista de marketing atendeu o primeiro Big Fone do BBB 23. A angolana indicou Gabriel Santana e Domitila para a berlinda.

Gustavo - O caubói quase se deu mal ao atender o segundo toque do telefone. Ele caiu no paredão, mas teve a chance de puxar Bruno junto com ele. No entanto, Gustavo venceu a Prova do Líder e escapou da berlinda.

Mc Guimê - O terceiro toque do telefone da temporada foi atendido por Mc Guimê. O rapper ganhou o Poder Supremo e pode trocar um dos emparedados, até mesmo a indicação do líder.

Sarah Aline - A psicóloga chegou mais rápido ao aparelho e mandou Cara de Sapato ao paredão. Ela também ganhou imunidade na 7ª berlinda.

Guimê - o brother atendeu ao telefone e indicou Cezar e key ao paredão