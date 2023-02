Formação de paredão foi no domingo (19) e três homens competem pela permanência no programa.

Quem está na frente para sair no 5º paredão do BBB 23

Ricardo Alface, Cristian e Fred Desimpedidos estão na berlinda desta semana e brigam para permanecer no jogo. A votação já está no ar e agora é o público quem decide quem fica e quem sai no 5º paredão. Quem está na frente para sair do BBB 23? Parciais divergem até o momento sobre quem será o eliminado da vez.

Na votação do UOL, Ricardo está na frente com uma larga vantagem, 61,31% dos mais de 51 mil votos contabilizados até então. Fred fica em segundo lugar com 20,29% da rejeição no quinto paredão.

Já Cristian respira com alívio na lanterna, somando apenas 18,41% dos votos para sair na consulta da faixa das 07h00 desta manhã de segunda-feira (20).

No DCI, Cristian é quem está na frente para sair. O empresário tem 56,7% dos mais de 359 mil votos computados até agora. Nesta enquete, Ricardo é quem fica em segundo, somando 26,9%. Já Fred fica tranquilo na última posição, já que tem 16,4% dos votos para sair.

Continue votando na enquete do DCI:

Quando é a eliminação

A saída de um dos brothers deste quinto paredão será na terça-feira, dia 21 de fevereiro. A eliminação será ao vivo anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt. A votação oficial é a do Gshow, que não apresenta parciais e é encerrada minutos antes da grande revelação de quem deixa o programa.

Em todas as noites de eliminação do BBB 23, o programa tem recebido palpites dos brothers sobre quem deixará o reality show. Quando algum brother acerta, a quantia do prêmio final aumenta. Atualmente, o valor está em R$ 1.820.000 milhão.

Como votar no Gshow

1 - Para eliminar Cristian, Fred ou Ricardo, é necessário votar no site oficial do programa, o Gshow, que exige um cadastro. Caso ainda não tenha o seu, você deve entrar no site https://gshow.globo.com/ e clicar na menu do canto superior esquerdo e depois em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

2 - Depois aperte "cadastre-se" e em seguida informe o seu nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Você irá finalizar o processe selecionando a caixinha que afirma que você concorda com os termos de uso e Política de Privacidade e por último apertará o botão "cadastrar";

3 - Aguarde a confirmação de e-mail e você já terá login e senha válidos para usar o site. Agora, é só entrar novamente no Gshow, desta vez na página do BBB 23 https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

4 - Você vai clicar na enquete BBB 23, que aparece logo no começo da página, e escolherá se quer eliminar Ricardo, Cristian ou Fred. É bom saber que essa votação é a oficial do programa e não revela quem está na frente para sair. O programa informa os resultados apenas na hora da eliminação;

5 - Após selecionar a caixinha "sou humano" na enquete, você receberá uma mensagem que informa que seu voto foi computado. Se quiser repetir, é só apertar "votar novamente".

Quem já saiu do BBB 23

Quatro participantes foram eliminados até agora e um desistiu do jogo. A primeira a deixar o confinamento foi Marília, que perdeu o primeiro paredão para Fred Nicácio. Ela recebeu 52,7% dos votos para sair.

Na semana seguinte, Gabriel deixou o confinamento. Ele recebeu 53,3% dos votos e perdeu um paredão para Domitila e Cezar Black. Em seguida, Tina foi eliminada com 54,12% dos votos em uma berlinda que disputou contra Gabriel Santana e Cezar.

No quarto paredão, Paula foi eliminada com a maior rejeição registrada na temporada até agora, 72,5% dos votos. Ela estava em um paredão quadruplo, contra Amanda, Bruno e MC Guimê.

Pouco depois do resultado desta berlinda, Bruno Gaga apertou o botão de desistência e deixou o reality show.