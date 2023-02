Anjo não é autoimune nessa semana e quem ganhar ainda levará um carro zero para casa

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 23: Amanda ganha prova do anjo

Amanda é quem ganhou a prova do anjo no BBB 23 hoje, sábado, 11 de fevereiro. Nessa semana o anjo não é autoimune, mas como a disputa foi em dupla, um deles não poderá ir ao paredão. Atual edição do reality show chega a 4ª dinâmica.

Como foi a prova do anjo hoje no BBB 23?

A prova do anjo desse sábado foi disputada em duplas e como já foi anunciado na dinâmica da semana, um da dupla vencedora será o Anjo e ganhará um carro, enquanto o outro ganhará a imunidade.

Para vencer a disputa, a dupla teria que colocar o maior número de objetos na caçamba da Chevrolet Midnight. No caso de empate, a importância do objeto seria o desempate. Ao todo, quatro duplas empataram com 7 objetos.

De acordo com o gabarito, Amanda e Cara de Sapato somaram mais pontos. E como só um da dupla poderia se tornar o anjo, eles tiveram que participar de uma nova dinâmica.

No gramado, quem encontrasse 2 cartões com a logo da Chevrolet levaria a disputa. A médica é o novo anjo do BBB 23.

Sara e Marvvila - 2 objetos



Fred Nicácio e Gabriel - 7 objetos

Paula e Bruno - 4 objetos

MC Guimê e Bruno - desclassificados da prova do anjo



Bruna Griphao e Larissa - 6 objetos

Fred e Aline Wirley - 7 objetos

Domitila e Key Alves - 7 objetos

Amanda e Cara de Sapato - 7 objetos

Como será a dinâmica do próximo paredão do BBB 23

O próximo paredão será formado no domingo, dia 12 de fevereiro, e terá três emparedados. Ainda tem o poder curinga, que indica alguém direito ao paredão, sem chance de disputa a bate-volta.

11 de fevereiro, Sexta-feira - 11/02/23

Prova do anjo: em dupla, mas só um deles ficara com o colar do anjo e ainda vai ganhar um carro. O outro ganha uma imunidade.

12 de fevereiro, domingo - 12/02/23

Formação do paredão

- anjo imuniza

- líder indica

- poder curinga

- casa vota

- prova bate-volta

13 de fevereiro, terça - 13/02/23

Eliminação