MC Guimê venceu a nova prova do anjo do BBB 23

Disputa foi realizada nesta tarde de sábado (4). Com exceção do líder, todos participaram.

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 23: Guimê vence 7º anjo

MC Guimê foi quem ganhou a prova do anjo BBB 23 hoje, sábado, 4 de março. Apenas o líder Fred ficou de fora da disputa, como de costume, os demais 13 participantes competiram na disputa. No início do jogo, um sorteio foi realizado para definir a ordem de cada brother na briga pelo colar de imunidade.

Quem foi que ganhou a prova do anjo desta semana?

MC Guimê ganhou a prova do anjo de hoje (4) do BBB 23, a sétima disputa pelo colar de imunidade neste temporada. Guimê escolheu Cara de Sapato, Amanda e Ricardo Alface para partilhar de sua almoço do anjo no domingo. A competição contou com 13 brothers no total e esta é a segunda vez que o funkeiro vence a disputa.

Eles foram divididos em um sorteio antes da disputa no gramado começar. Depois, na ordem das bolinhas que sortearam, cada brother escolheu uma palavra, ou par de palavras, para o definir no jogo, como "leal", "batalha", "puro brilho", entre outras.

Na disputa, era necessário chegar a pontuação de 16 cubos para completar uma plataforma com o escrito "I AM", marca de propaganda da empresa que patrocinou a prova do anjo desta semana.

Na ordem determinada pelo sorteio, cada brother ia até uma pista no centro da disputa e jogava um disco. Era possível acertar números de 1 a 5, zerar ou acertar a opção para tirar o avatar de um colega.

Caso acertasse um dos números, o brother podia somar a quantidade de cubos em sua tabela. Se acertasse a opção para tirar um avatar, o participante escolhia qual jogador gostaria de prejudicar. Cada brother tinha três avatares, se perdesse todos, saía do jogo.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou que o primeiro a completar o "I AM" com os 16 cubos era o vencedor. No caso de os brothers não alcançarem o numero de cubos necessários e acertassem muitas vezes a opção para tirar um avatar, vencia quem sobrasse com um avatar pelo menos.

Ordem definida no sorteio e escolha de cada brother

MC Guimê: 1 - Responsa

Amanda: 2 - Coração

Gabriel Santana: 3 - Leal

Marvvila: 4 - Puro Brilho

Larissa: 5 - Parceria

Domitila: 6 - Pura Magia

Cara de Sapato: 7 - Amizade

Bruna Griphao: 8 - Batalha

Key Alves: 9 - Família

Alface: 10 - Bafafá

Aline: 11 - Correira

Sarah Aline: 12 - Topzeira

Cezar Black: 13 - Relax

O anjo de hoje é autoimune?

O anjo desta semana não será autoimune. Quem ganhou a prova do anjo terá que escolher um colega de confinamento para receber o cobiçado colar antes da votação no paredão desta semana, o oitavo do BBB 23.

Key Alves e Cezar Black já estão no oitavo paredão. Um deles será salvo pelo Big Fone que irá tocar durante o programa ao vivo deste sábado (4). Porém, como o salvo não estará imune, poderá ir ao paredão novamente se for escolhido pelo líder ou companheiros da casa. No entanto, a vantagem é que ele terá direito a uma indicação ao paredão.

Dinâmica do oitavo paredão

- Vencedor da prova do anjo imuniza alguém

- Líder Fred fará sua indicação (indicado não tem direito a vaga no bate-volta)

- Casa votará em seguida. Eles se dividirão dois grupos durante um sorteio. Cada grupo vai para um quarto do confinamento e os participantes votarão entre si em cada quarto

- O dono do poder coringa vai poder escolher para qual grupo irá e será o primeiro do time a votar

- A pessoa salva pelo Big Fone indicará alguém ao paredão

- Prova Bate-Volta será realizada entre quatro participantes e dois se serão salvos

Quem está no monstro esta semana?

Intitulado "monstro marionete", o castigo desta semana será entre Gabriel Santana e Marvvila. "Uma pessoa deverá ser a marionete e outra terá que manipular a marionete. Ambas deverão passar o tempo todo conectadas. Ao sinal do monstro, a dupla terá que ir para o palco montado no gramado e divertir todo mundo com sua apresentação", leu o funkeiro na ficha da produção.

Após a escolha, MC Guimê definiu que o ator será o manipulador, enquanto a cantora vai usar a fantasia de marionete. Cada um perdeu 300 estalecas.

Como os dois já estão na xepa, não foi preciso fazer outras mudanças. O castigo durará até o programa ao vivo de domingo, quando o apresentador Tadeu Schmidt os liberará antes da votação da casa começar.