Quem saiu do BBB 23: Tina é eliminada; veja a porcentagem do paredão

Fim de jogo para Tina! A modelo foi quem saiu do BBB 23 nesta terça-feira, 7 de fevereiro, com 54,12% dos votos. O resultado confirma o que a enquete do DCI indicava nos últimos dias: Tina teve a maior rejeição do reality ate agora, após perder a disputa para Gabriel e Cezar.

Porcentagem do paredão - quem saiu do BBB 23

Tina é o terceira eliminada do BBB 23, enquanto Cezar recebeu 43,21% e Gabriel apenas 2,67 %. As enquetes extraoficiais sobre o paredão mostravam que a angolana sairia neste paredão.

Na primeira semana, Marília foi quem saiu do BBB 23 com 52,7% dos votos em uma disputa contra Fred Nicácio, que recebeu 47,3%. No segundo paredão Gabriel deixou o jogo com 53,3% dos votos. O paulista foi derrotado por Domitila Barros, que recebeu 48,09%, e Cezar Black, com apenas 0,61%.

Agenda de quem saiu do BBB 23

A eliminada desta semana participa de algumas entrevistas no próximo dia para falar sobre seus principais momentos na competição.

Após o fim do programa ao vivo, ele vai direto para os estúdios do Bate-Papo BBB conversar com Vivian Amarim e Patrícia Ramos. O papo é transmitido gratuitamente pelo Gshow e Globoplay.

Amanhã, o eliminado participa de um café da manhã com Ana Maria Braga, a partir das 10h35, horário de Brasília. À noite, ele estará no programa BBB - A Eliminação, do Multishow, com Ana Clara e Bruno de Luca.

Programação da semana do reality

Quarta-feira, 8 de fevereiro

Festa do líder Gustavo

Quinta-feira, 9 de fevereiro

Terceira Prova do Líder da temporada

Sexta-feira, 10 de fevereiro

Festa

Sábado, 11 de fevereiro

Prova do Anjo

Domingo, 12 de fevereiro

Formação de Paredão e Prova Bate e Volta

Segunda-feira, 13 de fevereiro

Jogo da Discórdia

Terça-feira, 14 de fevereiro

Eliminação