Quem será eliminado do BBB 23 hoje? ÚLTIMA parcial aponta Larissa

Larissa tem o pior percentual das parciais, é apontada como 9ª eliminada do programa e com alta rejeição - Foto: Reprodução/Instagram/@ larisantosbe/Globo

Sister tem o pior percentual na parcial do UOL e pode sair do programa com alta rejeição.

Domitila, Larissa, Ricardo Alface e Cezar Black competem no 9º paredão do BBB 23, mas é a professora de educação física quem aparenta correr o maior risco. Quem será eliminado nesta terça-feira, 14 de março, já vem sendo apontado pela parcial da votação do UOL e Larissa é o nome da vez.

Quem está mais votado para sair do BBB 23?

Larissa é a apontado como a participante que deve ser eliminada no nono paredão do BBB 23. Na parcial da enquete UOL, consultada às 21h20, pouco antes da noite de eliminação no reality show, a sister lidera com folga.

Ela tem 77,29% dos mais de 248 mil votos computados até então e pode ser eliminada com alta rejeição nesta berlinda. Ex-aliado e agora rival direito da participante na casa, Ricardo Alface está na segunda colocação com 13,34%.

Em terceiro lugar vem Domitila Barros, com 6,96%. Em último e respirando com tranquilidade vem Cezar Black, que soma apenas 2,40% dos votos.

Como votar no Gshow para eliminar?

Para eliminar Larissa, Cezar, Domitila ou Alface, é necessário votar no site oficial do reality, o Gshow. É necessário ter uma conta por lá para ter acesso a enquete do programa e conseguir contribuir na votação do BBB 23.

A votação é encerrada durante o programa ao vivo. Então fique ligado porque falta pouco!

Confira o passo a passo:

Passo 1: acesse o site do Gshow e vá na página do BBB 23 ao clicar no menu que fica no canto superior esquerdo, ou pode ser redirecionado para lá direito pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 2: clique na enquete e depois que o site pedir seu login, clique em "cadastre-se". Dê início ao seu cadastro informando alguns dados pessoais e depois confirme com botão cadastrar;

Passo 3: com seu login e senha em mãos, retorne para a enquete sobre quem será eliminado do BBB 23 na página oficial do programa. Você deve clicar no participante que deseja eliminar e depois selecionar a caixinha "sou humano";

Passo 4: caso queira votar mais vezes, é só apertar "votar novamente". Aproveite que não há limite de votos!