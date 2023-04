Quem vai sair do BBB 23 amanhã? Cezar e Aline travam disputa

Quem vai sair do BBB 23 amanhã, dia do resultado do décimo quarto paredão do BBB 23? Enquete UOL aponta - Foto: Reprodução/Instagram/@cezar.black/@ameirelles/@alinewirley

Cezar Black, Amanda e Aline Wirley competem no 14º paredão e o público quer saber quem vai sair do BBB 23 amanhã, quinta-feira, 13 de abril? A votação já está liberada no Gshow!

Enquete GZH

A enquete do portal GZH aponta a saída de Aline Wirley até o momento, a faixa das 10h00. No entanto, mostra que a briga está acirrada entre a ex-rouge em seu segundo paredão e o enfermeiro, que está em seu quinto, então tudo pode acontecer.

A sister tem por enquanto 40,9% da rejeição e o brother soma 37%. Já Amanda fica mais tranquila na terceira posição com 22,1% dos quase mil votos computados.

Você consegue acompanhar os números em tempo real da enquete, que foi publicada no Twitter do site:

#BBB23: quem você quer que seja eliminado do programa? Vote na enquete de GZH 📷

Aline Wirley: 40,9%

Cezar Black: 37%

Amanda: 22,1%

Análise do Votalhada

O Votalhada, site especializado em realities, avaliou diversas parciais e soltou sua análise mais recente às 08h30. As próximas sairão ao 12h00, período da tarde e também noite.

O portal analisou 14 enquetes, como a do UOL, O Fuxico, Diário do Nordeste, o DCI, entre muitas outras, o que somou mais de 600 mil votos. Destes números, ele chegou na conclusão que Aline está na frente com 53,36%. Cezar Black vem com 33,13% na segunda posição e Amanda respira com alívio com apenas 13,51% em terceiro lugar.

Na análise do Twitter, o Votalhada conferiu mais de 400 mil votos em 24 perfis, como o do Vai Desmaiar, Web TV Brasileira, Cairo Jardim, Choquei, entre outros. Por lá, Aline Wirley também tem maior rejeição, com 52,66% dos votos. Cezar fica na vice-liderança com 32,41% e Amanda aparece com 14,93%.

Sites

Aline Wirley: 53,36%

Cezar Black: 33,13%

Amanda: 13,51%

Redes sociais

Aline Wirley: 52,66%

Cezar Black: 32,41%

Amanda: 14,93%

Quem está sendo o mais votado no BBB 23 no UOL?

A votação no UOL é um pouco mais acirrada que em outros sites. Nesta parcial, os emparedados mudaram de posição algumas vezes e até mesmo Amanda ficou em primeiro lugar em certo momento. A loira está em sua terceira berlinda e é uma das favoritas da edição, por isso pouco se aposta em sua saída.

Na consulta mais recente, às 10h20, Cezar Black aparece em perigo. Em seu quinto paredão, o brother tem 37,14% da rejeição e assume o primeiro lugar. Amanda fica em segundo com 31,76% e Aline Wirley aparece em último com 31,10% dos votos.

Histórico da enquete UOL

10h20

Cezar Black: 37,14%

Amanda: 31,76%

Aline Wirley: 31,10%

08h00

Cezar Black: 34,85%

Amanda: 33,59%

Aline Wirley: 31,57%

07h00

Amanda: 34,60%

Cezar Black: 33,11%

Aline Wirley: 32,30%

01h30

Cezar Black: 39,80%

Aline Wirley: 35,50%

Amanda: 24,70%

Quem vai sair do BBB 23 no 14º paredão?

Você pode acompanhar a enquete BBB 23 do DCI em tempo real. Por enquanto, Aline Wirley tem sido a mais votada para sair, Cezar Black vem logo em seguida e Amanda fica em último, na lanterna da rejeição.

Vote em quem vai sair do BBB 23 e confira a porcentagem de cada brother na parcial. A votação já passou dos milhares de votos!

Aline é a mais rejeitada nas redes sociais

Em enquetes de perfis populares no Twitter, a disputa não é tão acirrada quanto em alguns sites. Na rede social, Aline Wirley aparece como quem vai sair do BBB 23 amanhã e tem as maiores porcentagens de rejeição.

Na votação do jornalista Dantas, conhecido como Dantinhas, a ex-rouge tem 60,1% da rejeição. Depois, Amanda aparece com 21,3% dos mais de 42 mil votos e Cezar Black vem em último com 18,6%.

O mesmo acontece na enquete do jornalista Chico Barney, que soma mais de 36 mil votos até agora. Aline é a primeira colocada com 54,8% dos votos, enquanto Amanda é a segunda colocada com 25,8%. Cezar fica em último com 19,4% dos votos para sair.

Quem você vota para eliminar? #BBB23

No perfil do canal Web TV Brasileira a rejeição também é direcionado para Aline Wirley, que tem 59,6% dos mais de 14 mil votos. Já por aqui Cezar Black fica em segundo, com 28,4%. Amanda é a menos votada, com apenas 12,1% da rejeição.

Como votar pelo Gshow para eliminar?

A votação do Gshow é a que definirá quem vai sair do BBB 23 amanhã. Por ser a única oficial do programa, você deve ir até o site para conseguir eliminar o seu desafeto ou salvar o seu favorito desde décimo quarto paredão do reality show.

1 - Para votar, é necessário ter uma conta no site. Por isso, você precisa acessar o Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois clicar no menu da lateral superior esquerda. Neste menu, você encontrará a opção "acesse sua conta ou cadastre-se" grátis;

2 - Depois que apertar "cadastre-se" e for redirecionado para um formulário, você deverá informar seu nome completo, e-mail válido, data de nascimento e a senha que deseja usar no site. Confirme suas ações e finalize o processo de cadastro;

3 - Com login e senha em mãos, é hora de votar. Você deve voltar ao menu da lateral esquerda superior para encontrar desta vez a opção que te levará para a página oficial do Big Brother Brasil (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Clique na enquete BBB 23;

4 - Agora vote naquele participante que deseja ver fora do jogo. Você deve selecionar "sou humano" da verificação de robôs para finalizar o processo e aguardar pela mensagem de confirmação;

5 - Caso queira votar mais vezes, é só apertar "votar novamente". É importante lembrar que o Gshow não apresenta parciais, por isso só se sabe os números da votação parcial no momento da revelação do eliminado.