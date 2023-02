Quem vai sair do BBB 23: parcial UOL ATUALIZADA do 5º paredão

Quem vai sair do BBB 23: parcial UOL ATUALIZADA do 5º paredão

Domitila escapou do quinto paredão com o bate-volta e sobrou para os brothers Ricardo, Fred e Cristian a disputa para ver quem fica e quem sai do reality show nesta terça-feira. Enquanto o público espera pelo anúncio oficial do programa, a enquete da parcial UOL já aponta quem corre o risco de ser o próximo eliminado do BBB 23.

Enquete parcial UOL quem sai do BBB 23

Para quem se pergunta quem deve sair do BBB 23 neste quinto paredão, a parcial UOL aponta para o nome de Ricardo, conhecido pelo apelido de Alface no programa.

A consulta realizada às 16h20 desta segunda-feira (20) mostra que ele recebeu 57,58% dos votos da enquete até agora. Fred fica na segunda colocação com 24,35%, enquanto Cristian vem em último com 18,07%.

No total, foram contabilizados mais de 88 mil votos por enquanto na parcial UOL. Desde que foi publicada, na noite de domingo, o portal aponta para a saída de Ricardo, que não deixou a liderança da votação em nenhum momento por lá.

A enquete da parcial UOL não tem caráter científico e não afeta o resultado oficial da votação do programa. O reality show tem sua enquete própria, que não revela percentuais antes do anúncio oficial de Tadeu Schmidt.

Continue votando na enquete UOL e na do DCI do BBB 23

Quando é a eliminação do 5º paredão

A eliminação de Ricardo, Fred ou Cristian será na terça-feira, dia 21 de fevereiro. O programa está marcada para começar às 22h25, depois da novela Travessia, de acordo com a programação oficial da emissora.

A votação continuará aberta até o programa ao vivo, então você ainda tem bastante tempo para votar até lá. Depois que a enquete oficial for encerrada pelo programa, Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para sair do jogo.

Após a eliminação, o brother fala brevemente com o apresentador do BBB 23 e depois parte os estúdios do Rede BBB, em que é entrevistado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-Papo com o Eliminado.

Programação do BBB 23

Segunda-feira (20/02): jogo da discórdia + resumo da semana

Terça-feira (21/02): dia de eliminação no 5º paredão + quadros de Rafa Tuma e Dani Calabresa

Quarta-feira (22/02): festa do líder Cezar + quadro de Paulo Vieira

Quinta-feira (23/02): sexta prova do líder

Sexta-feira (24/02): festa

Sábado (25/02): sexta prova do anjo

Domingo (26/02): formação do sexto paredão do BBB 23

Votar Gshow - BBB 23

Votar no BBB 23 é pelo Gshow, a única enquete oficial e que afeta o andamento do programa. No entanto, é obrigatório que você tenha uma conta no site para que consiga acessar a enquete. Caso nunca tenha participado de um paredão antes, será necessário realizar seu novo cadastro antes de votar.

O primeiro passo é acessar o site (https://gshow.globo.com/). Você terá que ir no menu da lateral direita para clicar na opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Em seguida, você pode usar seu login de uma conta Google, do Facebook ou se preferir é só clicar em "cadastre-se" para abrir um formulário no site.

Agora responda a quatro perguntas: qual o seu nome completo, a sua data de aniversário, o e-mail que usará no site e então a senha que fará parte do seu login. Depois, é só selecionar "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então finalize ao apertar o botão "cadastrar".

Com seu novo cadastro em mãos, agora é hora de acessar a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e clicar na enquete de votação. Você deve clicar no brother que escolher eliminar neste quinto paredão, Ricardo Alface, Cristian ou Fred Desimpedidos.

Depois de clicar no participante, você vai selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguardar pela mensagem que informa que seu voto foi computado. Caso queira repetir, é só apertar o botão "votar novamente" quantas vezes quiser. Não há nenhum limite por conta.