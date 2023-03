Resultado parcial BBB 23 da manhã no 8º paredão: quem sai

A sorte não estava do lado do quarto fundo do mar esta semana e mais uma vez um trio de aliados caiu no paredão do programa. Nesta oitava berlinda, Sarah Aline, Domitila e Key se deram mal e a parcial BBB 23 das enquetes extraoficiais tem apontado para a saída da psicóloga.

Quem está mais votado no BBB 23?

Em consulta realizada às 8h da véspera de eliminação, Sarah Aline é era a mais votada para sair, conforme a parcial BBB 23 do UOL. A sister está na liderança da votação com 48,60% dos mais de 59 mil votos somados até o momento.

Ela é seguida por Key Alves, que tem a segunda maior rejeição neste paredão, 40,13%. Quem fica em último é Domitila, que soma até o momento apenas 11,27% dos votos.

Como votar no BBB 23 no Gshow?

Para votar no BBB 23 é simples e fácil, pois a única obrigatoriedade é ter uma conta gratuita no site oficial do programa, o Gshow. A enquete do portal do reality show é a única oficial e que afeta o jogo, mas não exibe parciais. O resultado é revelado apenas quando a votação é encerrada.

1 - Entre no Gshow (https://gshow.globo.com/) e acesse o menu da lateral esquerda para realizar seu cadastro

2 - Será necessário informar seu nome completo, e-mail e senha que usará no site e por último data de nascimento

3 - Com o cadastro feito, agora acesse a página do Big Brother Brasil no Gshow

4 - Clique no começo da página na enquete BBB 23 e selecione a participante que deseja eliminar entre Sarah Aline, Domitila Barros e Key Alves

5 - Selecione a opção "sou humano" da verificação de robôs e aguarde a mensagem de confirmação

6 - Se quiser repetir o voto é só clicar em "votar novamente"