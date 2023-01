Votação Gshow BBB 23 quem deve ser eliminado: Gabriel, Cezar ou Domitila?

Os Gabriel, Cezar ou Domitila estão na berlinda desta semana no Big Brother Brasil e um deles vai dar adeus ao prêmio milionário. Participe da enquete BBB 23 do DCI e opine sobre o futuro do reality. A votação GSHOW está aberta.

A formação do paredão ocorreu no programa ao vivo do domingo, 29 de janeiro. Desta vez, a berlinda foi formada pelo voto do líder, voto da casa e o contragolpe.

O resultado oficial será revelado na terça, 31.

Enquete BBB 23 - quem sai?

Quem está no paredão do BBB 22

Gabriel: o modelo Gabriel Fop tem 24 anos de idade. O rapaz vivia um affair com Bruna Griphao, mas a relação causou polêmica aqui fora após ele disparar frases agressivas contra a participante. Com isso, de forma inédita, Tadeu Schmidt interviu e alertou os participantes sobre a agressividade que existia na relação.

Domitila: Ela é mais uma participante do camarote. Natural de Recife, ela tem 38 anos, é modelo e ativista social. Domitila está em seu primeiro paredão após ser a segunda mais votada pela casa no confessionário.

Cezar: ele tem 34 anos de idade e é enfermeiro. O baiano virou meme nas redes sociais após bater boca com Tina após a sister se recusar a emprestar uma peruca a ele - que é careca.

Ajudamos a decidir em quem votar? Veja como participar da votação GSHOW do BBB 23.

Votação GShow

A votação da enquete BBB 23 e votação no Gshow vai até terça, 31 de janeiro de 2023. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira e irá para o quarto secreto.

A segunda eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 23 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 23 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Agora, para ver o programa na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. No GloboPlay, o serviço de streaming da emissor na internet que conta com planos mensais e anuais, o público pode ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta e também às câmeras exclusivas dentro do confinamento, estilo Pay-Per-View.

A enquete BBB 23 oficialmente é feita no GShow, exclusivamente na internet. Participe no DCI e dê a sua opinião sobre os emparedados.

Big Brother Brasil 2023

O BBB 23 começou há pouco mais de um mês e é um dos maiores realities do planeta. A 23ª temporada conta Bruna Griphao, Larissa, Bruno, Aline Wirley, Amanda, Cara de Sapato, Fred, Ricardo, Tina, MC Guimê, Paula, Gabriel, Fundo do Mar, Cristian, Marvvila, Key Alves, Gustavo, Cezar, Domitila Barros, Gabriel Santana, Sarah Aline e Fred Nicácio.

