Quando começa o BBB 26 e os participantes veteranos cotados

O BBB 26 só deve começar em janeiro de 2026 na TV Globo, com Tadeu Schmidt como apresentador do reality show. A emissora promete mudanças para a edição, que vai desde o formato da dinâmica da Casa de Vidro aos participantes.

Que dia começa o BBB 26?

Com uma duração de 100 dias, o Big Brother Brasil vai de janeiro até abril de 2026. Uma das principais inovações desta temporada é que serão cinco Casas de Vidro simultâneas, espalhadas pelas cinco regiões do país, de onde sairão os primeiros brothers e sisters escolhidos pelo público.

Outra novidade de peso: pela primeira vez, os espectadores poderão substituir qualquer jogador durante a temporada. Para isso, um “laboratório” extra vai abrigar candidatos que precisarão conquistar o público e provar que merecem uma vaga. Sem regalias, eles enfrentarão provas e perrengues enquanto a audiência decide quem entra no confinamento principal.

A nova edição também inaugura um terceiro grupo de participantes, os veteranos, formado por ex-BBBs que marcaram edições anteriores. Eles vão se juntar a pipocas e camarotes, prometendo novas alianças e rivalidades. E o famoso Big Fone ganhará mais emoção: a casa terá três aparelhos, e caberá ao público escolher qual deles toca, e e até qual mensagem será anunciada.

A votação patrocinada vai ganhar uma nova dimensão. O Globoplay passará a espelhar, em tempo real, as votações do paredão, permitindo que usuários registrem o voto com CPF diretamente na plataforma durante a exibição ao vivo na TV Globo. A mudança amplia a experiência e reforça o papel do streaming como parte do jogo.

Participantes cotados para o Big Brother Brasil 2026

Alguns famosos que estão na mira do #BBB26 para compor o grupo camarote:

Beca Barreto

Simaria Mendes

Mel Maia

Gabriel Medina

Flora Matos

Vitão

Priscilla

Juliano Floss

Jean Paulo

Matheus Gabriel

E aqui estão ex-bbbs que poderiam voltar para a competição, segundo os internautas indicaram nas redes sociais: