Saiba quando termina o BBB 26

A corrida pelo prêmio milionário na Globo segue movimentando as redes sociais em 2026. Confinamento prolongado, alianças frágeis e reviravoltas estratégicas marcam mais uma edição intensa do reality. Agora, o público quer saber: quando termina o BBB 26? A final já tem data definida e promete parar o país.

Que dia vai acabar o BBB 26?

O Big Brother Brasil 26 tem previsão de encerrar sua temporada em 21 de abril de 2026, mantendo a tradição das últimas edições, com a grande final exibida em uma terça-feira, logo após a novela das nove, por volta das 22h30 (horário de Brasília).

A edição deste ano segue o formato ampliado, com cerca de 100 dias de duração, modelo consolidado desde o BBB 20. O cronograma estendido permite mais provas de resistência, dinâmicas inéditas e maior desenvolvimento das estratégias de jogo.

Assim como nos últimos anos, a confirmação oficial da data foi divulgada pela emissora ainda com o programa em andamento, estratégia que ajuda a organizar o calendário de paredões e as últimas semanas decisivas.

Como assistir ao BBB 26 ao vivo?

Até a grande final, o reality segue com exibição diária na programação da TV Globo. O público pode acompanhar na Globo e pelo Globoplay.

Na TV aberta, basta sintonizar na Globo no horário noturno. A edição diária mostra o resumo dos acontecimentos, além das principais dinâmicas ao vivo, como:

Prova do Líder

Formação de Paredão

Eliminação

Jogos da Discórdia



Pelo Globoplay, é possível assistir à transmissão simultânea na aba “Agora na TV”.

Já os assinantes têm acesso às câmeras exclusivas 24 horas, no estilo pay-per-view, com múltiplos sinais distribuídos pela casa. O acesso fica disponível até o encerramento oficial do BBB 26.

Programação semanal do BBB 26

O cronograma mantém a estrutura que o público já conhece:

Domingo: Formação de Paredão

Segunda-feira: Jogo da Discórdia ao vivo

Terça-feira: Eliminação

Quarta-feira: Festa do Líder

Quinta-feira: Prova do Líder

Sexta-feira: Festa com show

Sábado: Prova do Anjo

Em semanas especiais, a produção pode alterar a ordem das dinâmicas, principalmente em reta final, quando ocorrem eliminações extras.

Reta final promete tensão

Com a aproximação da final do BBB 26, o jogo entra em modo turbo. As alianças ficam mais frágeis, o discurso pesa mais nas votações e qualquer deslize pode custar o prêmio milionário.

A expectativa é que os finalistas disputem a preferência do público em uma votação aberta até os últimos minutos do programa ao vivo. O vencedor será anunciado na noite da final, levando para casa o prêmio atualizado para 2026, que pode ultrapassar os R$ 5,4 milhões, dependendo da dinâmica acumulativa da edição.

Enquanto isso, o público segue acompanhando cada movimento dos confinados, seja pela TV, pelo streaming ou pelas redes sociais.